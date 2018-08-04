Страшная трагедия унесла жизнь российской чемпионки

Золотая рыбка. Грустная история девушки, ставшей круче, чем Кабаева

История российской художественной гимнастики в последние годы богата на выдающихся чемпионок, внешне легко побеждавших всех своих соперниц. Многие болельщики считают, что начало золотым временам положила Алина Кабаева, в 2000 и 2004 годах добывшая бронзовую и золотую медаль Олимпиад. Однако почти все забывают, что уже в 2004-м Кабаеву превзошли.

Наталья Лаврова на Играх в Афинах стала первой в истории художественной гимнастики двукратной олимпийской чемпионкой.

А в 25 лет трагически погибла в кошмарной автокатастрофе…

Перелом — хорошая примета

Наталья начала заниматься гимнастикой в Пензе в пять лет. Девочке очень повезло с тренером, а наставнице Ольге Стебеневой — с ученицей. Они с удовольствием работали друг с другом, Наталья буквально впитывала знания и очень быстро прогрессировала. Идиллия была нарушена, когда Наставница ушла в декретный отпуск. Наталья в какой-то момент даже хотела всё бросить, но любовь к спорту всё-таки заставляла девушку продолжать ходить на тренировки.

В 1998 году, когда юной гимнастке было всего 14 лет, её привлекли в состав сборной. Доказывать свою состоятельность пришлось год, но сделать это Наташе удалось. В 1999 году она поехала вместе с командой на чемпионат мира и завоевала свой первый большой титул. Перед Играми в Сиднее вопросов о попадании в состав уже не было. Спортсменка прочно была в основе.

Наталья после первых же своих выступлений в составе сборной получила от журналистов прозвище «золотая рыбка». Когда она выступала, команда в групповых упражнениях всегда занимала только первое место. Причём, хорошей приметой, как ни странно, было, когда с самой спортсменкой что-то случалось. Тренер Татьяна Васильева рассказывала, что в 1999 году девушке досталось булавой по носу. После завоевания золота это в шутку сочли хорошей приметой. Но дальше уже было не до шуток: на Олимпиаде в Сиднее Наталья выступала с переломом пальца ноги, перед чемпионатом мира в Новом Орлеане она подвернула ногу, а перед Играми в Афинах в глаз спортсменке попала лента. Излишне говорить, что все эти старты Россия выиграла.

Первая двукратная в истории

За четыре года, которые прошли между Олимпийскими играми в Австралии Греции , состав сборной России изменился практически полностью. В обновлённой команде осталась только Наталья. И она была лидером команды: и как чемпионка, которая завоевала множество титулов, и как человек сильных духом, добрый отзывчивый и надёжный. Девушки, только приходившие в команду, всегда могли обратиться к ней за советом или помощью — Наташа не отказывала.

4 августа — в свой 20-й день рождения Лаврова полетела на Олимпиаду в Афины — за второй золотой медалью и лавровым венком, который давали чемпионам. Сборная России в групповом многоборье выступила безупречно, и Наталья стала первой в истории двукратной олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике. С учётом того, как молод этот спорт, достижение выдающееся. Даже в 2018-м году таких спортсменок можно посчитать по пальцам.

Выиграв второе золото Игр в 20 лет, Наталья завершила карьеру спортсменки и перешла на тренерскую работу. На том поприще у талантливой девушки тоже всё получалось стремительно: она стала тренером центра олимпийской подготовки и главным тренером спортклуба «Динамо». Воспитанницы с удовольствием шли на тренировки к Наталье Александровне. С её талантами и желанием она вполне могла бы и сама воспитать олимпийскую чемпионку…

Но всё оборвалось в один миг.

Шансов выжить не было

23 апреля Наталья в родном городе должна была открывать турнир по художественной гимнастике во дворце спорта «Буртасы». Но доехать туда ей было не суждено.

В Пензу Наталью везла младшая сестра — 23-летняя Ольга. Она недавно вышла замуж, была беременна. И тем трагичнее обстоятельства аварии, произошедшей около 10 утра на междугороднем шоссе. Ольга на скользкой дороге не справилась с управлением, «Ладу» вынесло на встречную полосу, и в пассажирскую сторону, где сидела Наталья, на полной скорости врезалась «Мазда». Шансов выжить после столкновения у девушек не было. Из загоревшейся машины подоспевшие к месту происшествия спасатели извлекли два бездыханных тела.

Наталье было всего лишь 25 лет.

В честь Натальи в Пензе назвали улицу. В родном городе также проводится детско-юношеский турнир её имени. Но человека уже не вернуть. В 2018-м ей могло бы исполниться 34 года.