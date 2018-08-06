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Ефимова высказалась о конфликте с литовской пловчихой
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Россиянка Ефимова высказалась по поводу конфликта с литовской пловчихой 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская пловчиха Юлия Ефимова заявила, что у нее никогда не возникало конфликтов с представительницей Литвы Рутой Мейлютите. Ее слова передает ТАСС.
Накануне Ефимова завоевала золото на дистанции 100 м брассом на чемпионате Европы, оставив Мейлютите на втором месте.
"Наши отношения никогда не были плохими, это все придумали медиа. У нее можете спросить, мы уже успели посмеяться над этим. Медиа делают свое дело: между соперниками может ничего страшного не быть, а они нагнетают. Но зато людям, наверное, интереснее смотреть", — сказала спортсменка.
Ранее сообщалось, что Россия лидирует в медальном зачете на чемпионате Европы по летним видам спорта.
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