Ефимова высказалась о конфликте с литовской пловчихой

Россиянка Ефимова высказалась по поводу конфликта с литовской пловчихой

Российская пловчиха Юлия Ефимова заявила, что у нее никогда не возникало конфликтов с представительницей Литвы Рутой Мейлютите. Ее слова передает ТАСС

Накануне Ефимова завоевала золото на дистанции 100 м брассом на чемпионате Европы, оставив Мейлютите на втором месте.

"Наши отношения никогда не были плохими, это все придумали медиа. У нее можете спросить, мы уже успели посмеяться над этим. Медиа делают свое дело: между соперниками может ничего страшного не быть, а они нагнетают. Но зато людям, наверное, интереснее смотреть", — сказала спортсменка.

Ранее сообщалось, что Россия лидирует в медальном зачете на чемпионате Европы по летним видам спорта.