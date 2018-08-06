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Российская велогонщица намерена выступать за Узбекистан
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Источник: призер ОИ российская велогонщица Забелинская намерена выступать за Узбекистан 

ТАСС 24 минуты назад
Фото: EPA
Серебряный и двукратный бронзовый призер Олимпийских игр по велогонкам на шоссе россиянка Ольга Забелинская намерена сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Узбекистана. Об этом сообщил ТАСС источник в Федерации велосипедного спорта России.
На Олимпиаде 2012 года в Лондоне спортсменка выиграла две бронзовые медали в групповой гонке и гонке с раздельным стартом. Четыре года спустя на Играх в Бразилии она стала второй в гонке с раздельным стартом. Забелинская является единственной представительницей России, которой удалось стать призером в шоссейных велогонках на последних двух Олимпийских играх.
"Забелинская приняла решение выступать за другую страну, — сообщил собеседник ТАСС. — Она уже написала соответствующее заявление в Международный союз велосипедистов о том, что хочет выступать за Узбекистан. Почему она решилась на такой шаг? Видимо, не ощущает должной поддержки".
Забелинская получила допуск к участию в Олимпиаде-2016 за день до старта Игр благодаря своим адвокатам, которые сумели доказать в Спортивном арбитражном суде неправоту Международного олимпийского комитета (МОК). Суд признал незаконным решение МОК не допускать до участия в Играх спортсменов, которые ранее попадались на употреблении допинга. Сразу после завоевания серебряной медали Забелинская сообщила журналистам, что главной ее целью теперь является золотая медаль Игр-2020 в Токио.
38-летняя велогонщица в настоящее время выступает за итальянскую профессиональную команду BePink.
ТАСС: последние новости
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