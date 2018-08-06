Смене российской чемпионкой гражданства дали объяснение

Тренер прокомментировал отказ призерки Олимпиад от сборной России

Главный тренер сборной России по велоспорту на шоссе Иракли Абрамян прокомментировал отказ Ольги Забелинской выступать за национальную команду. Слова специалиста приводит «Р-Спорт».

«Конечно, это была обескураживающая новость для всех нас. Мы вкладывали средства, делали все возможное. Сомневаемся, что у Ольги будут лучше условия в Узбекистане. В любом случае предполагалось, что Олимпиада-2020 будет последней в ее карьере», — отметил Абрамян.

По его словам, российская команда рассчитывает на ближайший резерв. «У нас есть спортсменки, которые могут проявить себя. Они уже привлекаются постепенно в команду», — заявил тренер.

Ранее 6 июля Забелинская сообщила, что начала процесс смены спортивного гражданства. В июле она получила паспорт Узбекистана и теперь хочет выступать за сборную этой страны. При этом ей грозит двухлетний карантин: Федерация велосипедного спорта России не согласна с позицией спортсменки и пока не получила от нее официального запроса. Из-за этого она рискует пропустить Олимпиаду-2020.