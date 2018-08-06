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Смене российской чемпионкой гражданства дали объяснение
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Тренер прокомментировал отказ призерки Олимпиад от сборной России 

Lenta.ru 14 часов назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной России по велоспорту на шоссе Иракли Абрамян прокомментировал отказ Ольги Забелинской выступать за национальную команду. Слова специалиста приводит «Р-Спорт».
«Конечно, это была обескураживающая новость для всех нас. Мы вкладывали средства, делали все возможное. Сомневаемся, что у Ольги будут лучше условия в Узбекистане. В любом случае предполагалось, что Олимпиада-2020 будет последней в ее карьере», — отметил Абрамян.
По его словам, российская команда рассчитывает на ближайший резерв. «У нас есть спортсменки, которые могут проявить себя. Они уже привлекаются постепенно в команду», — заявил тренер.
Ранее 6 июля Забелинская сообщила, что начала процесс смены спортивного гражданства. В июле она получила паспорт Узбекистана и теперь хочет выступать за сборную этой страны. При этом ей грозит двухлетний карантин: Федерация велосипедного спорта России не согласна с позицией спортсменки и пока не получила от нее официального запроса. Из-за этого она рискует пропустить Олимпиаду-2020.
Забелинская выиграла две бронзовые медали на Олимпийских играх в Лондоне в велогонках на шоссе. Спустя четыре года, в Рио-де-Жанейро, она взяла серебро и стала единственной российской спортсменкой, завоевавшей медали в этом виде программы на двух последних Играх.
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