Сборная России продолжает лидировать после восьмого дня ЧЕ по летним видам спорта

Сборная России сохранила лидерство в общекомандном медальном зачете объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта. По итогам восьми дней в активе сборной 54 награды (26 золотые, 16 серебряных, 12 бронзовых).

Чуть позже первое место в соревнованиях по прыжкам в воду с метрового трамплина заняла россиянка Мария Полякова . По итогам пяти прыжков 21-летняя россиянка набрала 285,55 очка. Заключительную медаль принесла Надежда Бажина , которая выиграла серебро в этой же дисциплине, набрав 276 баллов. Третьей стала итальянка Елена Бертокки (271,25).

Также две медали завоевали российские легкоатлеты, чьи результаты не идут в зачет национальной команды, так как они участвуют в статусе нейтральных спортсменов из-за временной дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВЛФА). Золото в прыжках в высоту с результатом 2 метра выиграла Мария Ласицкене . Серебро в в беге на 110 м с барьерами завоевал Сергей Шубенков , пробежавший дистанцию за 13,17 секунды. Всего российские легкоатлеты заработали три медали на чемпионате Европы, ранее серебро в десятиборье завоевал Илья Шкуренев

Второе место в медальном зачете занимают британские спортсмены, в активе которых 55 наград (19-19-17), на третьей строчке с 32 медалями расположились голландцы (12-10-10).

Первый объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта проходит в Глазго, Эдинбурге и Берлине, турнир завершится 12 августа.