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Сборная России продолжает лидировать
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Сборная России продолжает лидировать после восьмого дня ЧЕ по летним видам спорта 

ТАСС 21 час назад
Фото: © EPA-EFE/WILL OLIVER
Сборная России сохранила лидерство в общекомандном медальном зачете объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта. По итогам восьми дней в активе сборной 54 награды (26 золотые, 16 серебряных, 12 бронзовых).
Все три медали в пятницу в копилку сборной России принесли прыгуны в воду. Первую награду принесли Евгений Кузнецов и Илья Захаров, выиграв золото в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина. Россияне набрали 431,16 балла по итогам шести прыжков. Второе место заняли британцы Джек Ло и Кристофер Мирс (430,62), бронзовые медали выиграли немцы Патрик Хаусдинг и Ларс Рюдигер (394,77).
Чуть позже первое место в соревнованиях по прыжкам в воду с метрового трамплина заняла россиянка Мария Полякова. По итогам пяти прыжков 21-летняя россиянка набрала 285,55 очка. Заключительную медаль принесла Надежда Бажина, которая выиграла серебро в этой же дисциплине, набрав 276 баллов. Третьей стала итальянка Елена Бертокки (271,25).
Также две медали завоевали российские легкоатлеты, чьи результаты не идут в зачет национальной команды, так как они участвуют в статусе нейтральных спортсменов из-за временной дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВЛФА). Золото в прыжках в высоту с результатом 2 метра выиграла Мария Ласицкене. Серебро в в беге на 110 м с барьерами завоевал Сергей Шубенков, пробежавший дистанцию за 13,17 секунды. Всего российские легкоатлеты заработали три медали на чемпионате Европы, ранее серебро в десятиборье завоевал Илья Шкуренев.
Второе место в медальном зачете занимают британские спортсмены, в активе которых 55 наград (19-19-17), на третьей строчке с 32 медалями расположились голландцы (12-10-10).
Первый объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта проходит в Глазго, Эдинбурге и Берлине, турнир завершится 12 августа.
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