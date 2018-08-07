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Ефимова выиграла золото ЧЕ на дистанции 200 м брассом
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Ефимова выиграла золото чемпионата Европы по плаванию на дистанции 200 м брассом 

ТАСС 10 часов назад
Фото: © AP/Darko Bandic
Россиянка Юлия Ефимова заняла первое место на чемпионате Европы по плаванию на дистанции 200 метров брассом.
Спортсменка показала результат 2 минуты 21,31 секунды. Второй стала испанка Джессика Валь Монтеро (2.23,02), третьей финишировала британка Молли Реншоу (2.23,43).
Для российских пловцов эта медаль стала 18-й на турнире, который проходит в рамках объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта. Россияне завоевали семь золотых, семь серебряных и четыре бронзовые награды. Ефимова ранее стала чемпионкой Европы на дистанции 100 метров брассом и серебряным призером соревнований в составе российской команды в смешанной комбинированной эстафете 4 по 100 метров.
На объединенном чемпионате Европы российские спортсмены лидируют в общекомандном зачете, в их активе 40 медалей (20 золотых, 11 серебряных, девять бронзовых). Первый объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта проходит с 2 по 12 августа в Глазго, Эдинбурге и Берлине.
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