Россияне лидируют на ЧЕ по летним видам спорта

Ни слова о допинге. Россияне лидируют на чемпионате Европы по летним видам спорта

Россия побеждает на чемпионате Европы по летним видам спорта. Спортсмены лидируют в общем зачете: 42 медали, 20 наград — «золото». Следом идет Великобритания — 36 медалей, из них 14 золотых.

Один из главных героев турнира в Глазго — 18-летний пловец Климент Колесников : три «золота» и мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине. Никакого особенного отношения к российским спортсменам на чемпионате не чувствуется, рассказал Колесников Business FM

Климент Колесников пловец, мастер спорта России международного класса, трехкратный чемпион Европы «Нет какой-то предвзятости абсолютно. Сам я сдавал за эти соревнования допинг-тест уже четыре раза, и все разы было без проблем. Какого-то особого отношения или давления нет».

Первый в истории объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта — по сути, репетиция перед Олимпиадой в Токио, до которой осталось два года. Турнир принимают Глазго и Берлин. В синхронном плавании россияне завоевали восемь золотых медалей из девяти возможных. От участия в комбинированной программе отказались добровольно: в сборной назвали этот ход политическим, чтобы не злословили, что русские взяли все медали. Но организация подкачала: из-за хлорки в бассейне спортсменки жаловались на проблемы со зрением. Впечатлениями делится главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская

— Очень дружелюбное отношение, а организация была на очень низком уровне в плане содержания хлора, в плане места для тренировочного бассейна, трибун, которые были очень маленькие.

— Не звучат разговоры о «нечистоте» наших спортсменов?

— Нет, я не слышала этого.

Впрочем, журналист Хайо Зеппельт свой сюжет о чемпионате по легкой атлетике в Берлине посвятил именно российским спортсменам, напомнив, что они участвуют в нейтральном статусе, без триколора и в сильно усеченном составе. В частности, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отстранила от чемпионата ходоков Сергея Широбокова Клавдию Афанасьеву из-за подозрений в сотрудничестве с дисквалифицированным тренером Виктором Чегиным. Зеппельт в своем сюжете как раз привел скрытые съемки Чегина, якобы следившего за тренировками из машины. Другим любопытным эпизодом делится работающий в Берлине обозреватель газеты «Спорт-Экспресс» Владимир Иванов

«Первый комплект медалей был разыгран в ходьбе на 50 километров. Победил украинец, вторым стал словак, третьим был белорус. Я с ними пообщался как раз по поводу того, что российских ходоков именно на 50 километров на чемпионате нет. Украинец сказал, что ему очень жалко, он хочет соревноваться только с сильнейшими, а сильнейшие — россияне, белорус высказался примерно в таком же ключе. А вот словак Матей Тот два года назад как раз говорил, что Россию надо отстранять по полной программе, однако в прошлом году его самого на чем-то повязали, было расследование, оно долго шло, в итоге его оправдали, но на чемпионате в Лондоне выступить он не успел. Когда я сегодня спросил у него, что он думает по поводу наших спортсменов, он сказал, что теперь осознал, что был неправ, нельзя делить все на черное и белое, коллективной ответственности не должно быть ни в коем случае».