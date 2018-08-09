Ефимова принесла России еще одно золото

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Сборная России по плаванию выиграла медальный зачёт чемпионата Европы

Тренер сборной России по велоспорту высказался о решении Забелинской сменить спортивное гражданство

Пловец Рылов завоевал золото чемпионата Европы на дистанции 200 м на спине