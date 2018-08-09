Ефимова принесла России еще одно золото

Россиянка Юлия Ефимова заняла первое место в заплыве на 50 м брассом на чемпионате Европы по водным видам спорта, проходящем в шотландском Глазго.
Российская пловчиха преодолела дистанцию за 29,81 секунды.
Второе место заняла британка Имоджен Кларк — 30,34 секунды. Тройку призёров замкнула итальянка Арианна Кастильони — 30,41 секунды.
Другая представительница России — Наталья Иванеева заняла седьмое место, показав результат в 31,19 секунды.
Ранее сообщалось, что Илья Захаров и Евгений Кузнецов стали призёрами чемпионата Европы в прыжках в воду с трамплина.