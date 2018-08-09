Ещё
Российские пловчихи шокировали на ЧЕ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сборная России одержала историческую победу в плавании на ЧЕ 

Деловая газета «Взгляд» 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Женская сборная России на чемпионате Европы по водным видам спорта впервые с 1991 года выиграла эстафету в плавании на дистанции 4х100 смешанным стилем.
Российская команда показала время 3 минуты 54,22 секунды. Второе место заняли спортсменки из Дании, третье — пловчихи из Великобритании.
Транляцию соревнований вел «МатчТВ».
Ранее в четверг Россия выиграла серебро в мужской комбинированной эстафете на дистанции 4х100.
Во вторник трехкратный призер Олимпийских игр в плавании Юлия Ефимова завоевала первое место на дистанции 200 метров брассом на чемпионате Европы.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Сборная России по плаванию превзошла достижения СССР Федерация велоспорта России собралась отказать медалистке ОИ в смене гражданства Российский пловец завоевал золото на чемпионате Европы
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая потеря: от Тутберидзе сбежала фигуристка25
«Зенит» крупно опозорился в Минске13
Россиянам не дали отпраздновать победу в Глазго2
Сборная РФ по плаванию превзошла достижения СССР2
Призер Олимпиад ушла из сборной России38
Видео
01:03
Украинская бегунья довела соперницу до финиша
Летние виды спорта
00:30
«Дал покататься»: как машина Смолова попала в ДТП
Футбол Статьи
04:47
Новая потеря: от Тутберидзе сбежала фигуристка
Фигурное катание Статьи
01:16
«Предательство из-за денег?» Призер ОИ уехала из России
Летние виды спорта Прочее
01:16
Российский призер Олимпиады решила сменить страну
Летние виды спорта
Беспредельщики. Греки нападают на русских, а УЕФА всё равно
Футбол Статьи
10:48
«Реал» нашел замену лучшему футболисту ЧМ-2018
Футбол
00:25
«И без головы бы сыграл»: какая болезнь преследует «Спартак»
Футбол Статьи
01:43
«Спартак» спас российских журналистов
Футбол
04:09
Медведева ответила обозлившимся россиянам
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение