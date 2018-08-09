Российские пловчихи шокировали на ЧЕ

Сборная России одержала историческую победу в плавании на ЧЕ

Женская сборная России на чемпионате Европы по водным видам спорта впервые с 1991 года выиграла эстафету в плавании на дистанции 4х100 смешанным стилем.

Российская команда показала время 3 минуты 54,22 секунды. Второе место заняли спортсменки из Дании , третье — пловчихи из Великобритании

Транляцию соревнований вел «МатчТВ».

Ранее в четверг Россия выиграла серебро в мужской комбинированной эстафете на дистанции 4х100.