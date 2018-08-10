Ульриха задержали за нападение на проститутку

Победителя «Тур де Франс» задержали за нападение на проститутку

Чемпион "Тур де Франс-1997", немецкий велогонщик Ян Ульрих задержан немецкой полицией за нападение на проститутку в одном из отелей Франкфурта, сообщает журнал Der Spiegel

Потерпевшая обратилась за помощью к администрации отеля, которая вызвала правоохранительные органы . Адвокат Ульриха отказался комментировать ситуацию.

Ян Ульрих в 1997 году выиграл гонку "Тур де Франс" Он является единственным немцем, которому удалось победить в этом соревновании. В 2000 году он также стал олимпийским чемпионом на Играх в Сиднее. Шесть лет спустя он покинул большой спорт из-за допингового скандала.

Всего пять дней назад Ульрих был арестован за незаконное проникновение в дом известного актера Тиля Швайгера.