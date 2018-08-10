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Медуза убила семилетнюю чемпионку по плаванию
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Медуза убила семилетнюю чемпионку по плаванию 

Lenta.ru 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Семилетняя пловчиха Гайя Тримарки, многократная победительница соревнований, погибла от укуса медузы во время отдыха с семьей на Филиппинах. Об этом сообщает Mirror.
Инцидент произошел, когда Гайя ныряла за раковинами. По словам ее матери, на девочку напала опасная кубомедуза: ее заметили рыбачившие неподалеку местные жители. Девочка закричала, чтобы мать спасла ее. Ребенка вытащили из воды и доставили на берег на лодке, но на пляже не оказалось никого, кто мог бы оказать ребенку первую медицинскую помощь.
Девочку доставили в местную больницу, где врачи диагностировали у нее тяжелую аллергическую реакцию, от которой Гайя скончалась.
Мать девочки — филиппинка, ее отец — итальянец. Тримарки не раз побеждала в соревнованиях по плаванию в Италии в своей возрастной группе.
В августе 41-летний турист из Чехии, отдыхавший с семьей на побережье Красного моря в 20 километрах севернее города Марса-эль-Алам, погиб в результате нападения акулы. Останки погибшего обнаружили на пляже. По утверждению представителей египетских властей, купание на пляжах курорта безопасно, рискованно только заплывать за коралловый риф в открытое море. МИД Чехии запросило комментарии от египетских коллег для того, чтобы составить рекомендации для чешских туристов относительно соблюдения техники безопасности на курортах Египта.
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