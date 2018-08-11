Трагическая гибель юной чемпионки. Ей было 7 лет

Трагическая гибель юной чемпионки. Ей было всего семь лет

Семилетняя пловчиха, которой прочили будущее величайшей чемпионки, умерла быстро и страшно. Ее убила медуза.

Россиянка Юлия Ефимова на только что завершившемся чемпионате Европы по плаванию выиграла три золотые медали и логично предположила, что является лучшей на континенте. В это же время юная семилетняя пловчиха тоже была лучшей, её результаты кричали об этом. Девочка готовилась к большим победами и олимпийскому золоту, но… погибла страшно и мучительно.

Что произошло?

Итальянка Гайя Тримарки вместе с семьёй отдыхала на Филлипинах. Лето, каникулы, счастье. Трагедия случилась на острове Сабитанг Лая. Девочка банально собирала ракушки на берегу, но потом вдруг громко закричала. Подбежавшие родственники сразу заметили, что ноги Гайи сильно посинели. Юная спортсменка пыталась вытащить из них колючки, однако это уже не могло помочь — яд ударившей её кубомедузы действовал быстро. На пляже не оказалось ни спасателей, ни даже аптечки — только лодочник, перевозивший людей. И бензин в моторе его лодки, которым он и пытался прижечь раны.

До больницы добирались 40 минут, всё это время девочка была жива и надежда сохранялась. Однако у врачей шансов не было: в дело вмешалась сильнейшая аллергическая реакция. Спустя какой-то час юная чемпионка умерла.

И тут оказалось, что буквально за пару недель до этого на том же самом пляже погиб трёхлетний малыш. Ситуация была очень похожая — то же отсутствие хоть какой-то аптечки, тот же лодочник и его лечебный бензин. Разница лишь в том, что погибший ребёнок, видимо, не был вундеркиндом или будущим чемпионом.

Медуза, грузовик, снайпер

А Гайя Тримараки — была. Семилетняя пловчиха, которой прочили будущее величайшей чемпионки, неоднократно выигрывала крупные соревнования по плаванию в своём возрасте. Не просто выигрывала, а с весьма серьёзными результатами. Но олимпийской чемпионкой она уже не будет…

Случай вопиющий, однако вряд ли даже после него на этом пляже появятся спасатели и пункт первой помощи. Детей уже не вернуть, а вода может убить тебя, даже если ты ее покорил.

Жизнь талантливых спортсменов не раз прерывалась по нелепой случайности. Чуть больше года назад знаменитый итальянский велогонщик Микеле Скарпони попал под микроавтобус на обычной дороге. Водитель просто не заметил спортсмена и сбил его насмерть. Команда итальянца в память о нём выставила на «Джиро-2017» восемь гонщиков вместо девяти.

Ещё один жуткий случай в велоспорте случился в начале 20 века, когда победитель «Тур де Франс-1909» Франсуа Фабер получил пулю. Дело было шесть лет спустя, в 1915 году. В мире шла Первая мировой война. Когда Франсуа получил письмо из дома, где сообщалось, что его жена родила ребёнка, то переусердствовал с празднованиями. В итоге бурная радость спортсмена привлекла внимание снайпера, которой его застрелил.

Быстрый и мёртвый

Было и такое, что спортсмен умирал по ходу соревнований и всё равно их выигрывал. Так случилось с жокеем Фрэнки Хейсом, который скончался прямо во время заезда. Его лошадь оказалась столь быстра, что выиграла соревнования с уже мёртвым наездником. Альпинист Жерам Омель был одним из самых крутых покорителей гор, он неоднократно всходил на Эверест, а также взбирался на другие величайшие горные вершины. Большой профессионал, чего только не повидавший в этих экспедициях, умер после падения с двухметровой стремянки. Омель банально пытался заменить лампочку в своё доме, но пошатнулся и упал, ударившись головой о раковину.