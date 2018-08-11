Без шансов на спасение: медуза убила юную звезду

На Филиппинах 7-летнюю чемпионку по плаванию убила медуза

Семилетняя итальянская пловчиха Гайя Тримарки скончалась во время отдыха на Филиппинах. Причиной смерти девочки стала аллергическая реакция, появившаяся в результате укуса ядовитой медузы.

Трагический случай произошел на одном из островов Филиппин. Семилетняя итальянская пловчиха по имени Гайя Тримарки скончалась во время отдыха со своей семьей. Девочка, развлекаясь на берегу океана, пострадала от укуса ядовитой медузы.

«Моя дочь любила собирать ракушки, поэтому она просто сидела на берегу и занималась любимым делом. Мы были шокированы, когда услышали, как она внезапно закричала от боли. Один из лодочников сказал нам, что мою дочь ужалила медуза.

У Гайи сильно посинели ноги и бедра, она самостоятельно вытаскивала из них ядовитые колючки. На берегу не оказалось ни спасателей, ни аптечки!» — цитирует мать спортсменки Манетт английское издание Daily Mirror.

Первую помощь пострадавшей попытался оказать лодочник, который перевозил людей с одного берега на другой. Он обработал рану бензином, стараясь «прижечь» места укуса.

Семилетняя пловчиха чуть менее чем через час была доставлена в ближайшую больницу, однако врачи оказались бессильны и не смогли помочь девочке. Спортсменке была диагностирована острая аллергическая реакция, которая в итоге повлекла за собой смерть юной итальянки.

Гайя Тримарки считалась одной из самых талантливых и перспективных пловчих как в Италии, так и в мире.

В своей возрастной категории она одержала десятки побед на национальных и международных соревнованиях.

На Филиппинах Тримарки отдыхала вместе со своей семьей и тренером по плаванию. Примечательно, что мать спортсменки является филиппинкой. День трагедии должен был стать последним днем каникул, после чего семья должна была уехать в Манилу (столица Филиппин. — «Газета.Ru» ), а оттуда — в Италию для подготовки к новому сезону.

Двоюродный брат погибшей пловчихи опубликовал на своей странице в одной из социальных сетей большое письмо, в котором выразил негодование в связи с гибелью сестры.

«Гайя приносила домой медали, у нее был огромный потенциал. Рано или поздно она стала бы чемпионом мира в составе сборной Италии. Мы потеряли спортсмена, который мог бы завоевать золото на Олимпийских играх. Этот несчастный случай можно было бы предотвратить, если бы местные власти и жители проинформировали туристов о том, что в этом районе обитают ядовитые медузы.

Неужели нельзя было установить специальные ограждения, чтобы медузы не пробирались в зону отдыха? И почему на берегу не было ни аптечки, ни простейших средств от укуса медузы? Я невероятно зол!»

По его мнению, администрация острова должна была направить часть средств, заработанных благодаря туризму, на инфраструктуру и защиту туристов от различных опасностей из океана.

«Гайя умерла от ядовитого укуса медузы. Почему лодочники и гиды на этом острове никак не обучены, чтобы оказать необходимую помощь пострадавшим? Как бы иронично это ни звучало, но мировое плавание потеряло одну из своих «русалок» в океане», — заключил двоюродный брат погибшей.

Стоит отметить, что за несколько дней до трагедии подобный случай уже был зафиксирован на этом же пляже. Трехлетний ребенок также скончался в результате укуса ядовитой кубомедузы, соприкосновение с которой вызывает сильную боль, паралич, аллергию, остановку дыхания и смерть.

После трагических эпизодов с заявлением выступили представители Министерства туризма Филиппин, пообещавшие решить проблему безопасности.

«Все наши региональные директора также в настоящее время обсуждают пути дальнейшего улучшения взаимодействия со всеми представителями местных органов власти с целью создать безопасную среду для всех туристов. Мы окажем им всестороннюю помощь во избежание еще одной трагедии», — говорится в сообщении.

Недавно во время отдыха несчастный случай произошел с олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам в составе национальной сборной Норвегии Вибеке Скофтеруд. 38-летняя спортсменка скончалась в результате несчастного случая во время катания на водном мотоцикле. Во время инцидента Скофтеруд находилась одна. На данный момент полиция ведет расследование и опрашивает возможных свидетелей трагедии, чтобы установить точную причину гибели.