Ефимова испугалась проблем с допуском до ОИ

Призер Олимпийских игр, российская пловчиха Юлия Ефимова заявила Russia Today об опасениях, что россиян могут не допустить до летней Олимпиады-2020, которая пройдет в Токио.

Об этом Ефимова сказала, комментируя решение велогонщицы Ольги Забелинской перейти в сборную Узбекистана.

Пловчиха отметила, что не стала бы менять спортивное гражданство. При этом она напомнила, что каждый спортсмен работает ради медали.

«Было бы очень обидно лишиться её из-за того, что ты выступаешь не под тем флагом», — пояснила Ефимова.

Ранее Забелинская рассказала, что переходит в сборную Узбекистана из-за скандалов вокруг российского спорта. По мнению спортсменки, ей бы не дали выступить за Россию из-за допинговых проблем в прошлом.

Саму Ефимову допустили до Олимпиады-2016 только в день открытия Игр. В 2014 году спортсменка попалась на допинге и была дисквалифицирована на 1,5 года за применение стероидного гормон. Весной 2016-го ее временно дисквалифицировали из-за найденного в пробе мельдония. Позже выяснилось, что в ее пробах и в пробах других попавшихся на мельдонии россиян концентрация вещества была ниже допустимого предела.