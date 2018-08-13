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В России замахнулись на новую Олимпиаду
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В России предложили провести новую Олимпиаду 

Рамблер 11 часов назад
Фото: ТАСС
Власти Санкт-Петербурга предложили провести в городе летнюю Олимпиаду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный источник.
По данным собеседника агентства, возможность проведения ОИ будет рассмотрена, но пока окончательного решения по этому вопросу нет.
В июле президент России Владимир Путин заявил, что Россия может претендовать на проведение летних Олимпийских игр. Он подчеркнул, что власти страны еще не формировали заявку на ОИ.
В 1980 году первые в истории Олимпийские игры на территории Восточной Европы прошли в Москве. В 2014 году в Сочи состоялись зимние Олимпийские игры. Следующие летние ОИ примет Токио в 2020 году.
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