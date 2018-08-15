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Путин призвал развивать студенческие спортивные клубы
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Путин призвал развивать студенческие спортивные клубы России 

ТАСС 16 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин считает необходимым помогать развитию студенческих спортивных клубов России.
На образовательном форуме "Машук" один из представителей Ассоциации студенческих спортивных клубов России рассказал главе государства о проектах по развитию массового молодежного спорта. Он отметил, что за четыре с половиной года молодые активисты проделали большую работу по созданию студенческих спортивных клубов и организации различных чемпионатов и турниров.
"Это движение, на мой взгляд, чрезвычайно важное. Нужно, конечно, заниматься развитием клубного студенческого спорта и организовывать соревнования между вузами", — сказал Путин. "Поэтому обязательно надо помогать", — подчеркнул он.
Ребята в свою очередь пригласили Путина на форум Ассоциации студенческих спортивных клубов, который пройдет осенью.
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