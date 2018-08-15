Путин призвал развивать студенческие спортивные клубы России

Президент РФ Владимир Путин считает необходимым помогать развитию студенческих спортивных клубов России.

На образовательном форуме "Машук" один из представителей Ассоциации студенческих спортивных клубов России рассказал главе государства о проектах по развитию массового молодежного спорта. Он отметил, что за четыре с половиной года молодые активисты проделали большую работу по созданию студенческих спортивных клубов и организации различных чемпионатов и турниров.

"Это движение, на мой взгляд, чрезвычайно важное. Нужно, конечно, заниматься развитием клубного студенческого спорта и организовывать соревнования между вузами", — сказал Путин. "Поэтому обязательно надо помогать", — подчеркнул он.

Ребята в свою очередь пригласили Путина на форум Ассоциации студенческих спортивных клубов, который пройдет осенью.