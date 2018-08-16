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Еще две спортсменки пожаловались на врача-педофила
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Еще две американские спортсменки сообщили о домогательствах врача-педофила 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Две американские олимпийские чемпионки Мэдисон Кошан и Кайла Росс заявили о том, что бывший врач сборной США по гимнастике Ларри Нассар домогался их, передает "Советский спорт".
По информации CBS, Росс, которая завоевала золото Олимпиады в 2012 году, рассказала, что тогда в 13 лет ей казалось это нормальным, только потом она поняла, что на самом деле творил врач.
Как сообщает источник, Росс и Кошан намерены подать иск на Олимпийский комитет США и национальную федерацию гимнастики.
Нассара приговорили к 175 пяти годам заключения. Уже в тюрьме на врача было совершенно нападение.
Ранее осужденного врача-педофила избили в тюрьме в США.
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