Пара из России выиграла чемпионат мира по танго

Пара из России заняла первое место на чемпионате мира по танго в Аргентине

Россияне Дмитрий Васин и Сагдиана Хамзина заняли первое место в категории сценическое танго на чемпионате мира по этому танцу. Финал соревнований прошел в среду в культурно-спортивном комплексе "Луна-парк" в Буэнос-Айресе.

Танцоры также получили приз зрительских симпатий, который присудили по итогам голосования в интернете.

"Их выбрала треть всех проголосовавших. Так что можно сказать, что однозначная победа", — отметил ведущий.

Ольга Николаева. Кроме того, призовое пятое место заняла вторая участвовавшая в финале пара из России — Дмитрий Кузнецов

Во вторник состоялся финал чемпионата в салонном танго. В этой категории лучшими были признаны аргентинцы. Васин и Хамзина заняли призовое четвертое место.

По данным организаторов, всего для участия в отборочных турах в Буэнос-Айресе зарегистрировалось 11 пар из России. В общей сложности в соревнованиях в этом году участвуют более 500 пар.

Салонное танго представляет собой классический стиль, для которого характерны медленные размеренные движения, включающие все основные шаги и фигуры танца. Салонный стиль традиционно противопоставляется постановочному сценическому, особенностями которого являются виртуозная техника и зрелищность акробатических движений и фигур. В прошлом году Васин и Хамзина заняли призовое четвертое место в категории сценическое танго.