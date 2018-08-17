Грузинские борцы оправдались за футболки с флагом РФ

Грузинские борцы оправдались за футболки с российским флагом

Главный тренер сборной Грузии по вольной борьбе Георгий Янтбелидзе оправдался за фото, на котором он и его подопечные сняты в футболках с изображением его российского коллеги Джамболата Тедеева на фоне цветов флага России , передает в пятницу корреспондент газеты ВЗГЛЯД Тбилиси со ссылкой на телекомпанию «Рустави-2».

Данное фото сначала попало в социальные сети, а потом в СМИ Грузии, вызвав и гневные отклики. Главный тренер сборной Грузии отметил, что снимок сделан в Дагестане на чемпионате Европы, а майки грузинскими спортсменами были одеты по просьбе организаторов.

По словам Георгия Янтбелидзе, Тедеев — его «друг», который «болеет за грузинских спортсменов». Он отметил, что «к политике этот снимок не имеет никакого отношения».

Один из грузинских спортсменов, изображенных на фото, Геннадий Петриашвили отметил, что решение надеть эти майки быдо «простым дружеским шагом».

Тедеев — уроженец Южной Осетии , которая тогда входила в состав Грузии как АО. В этой связи главный тренер сборной Грузии назвал Тедеева «сыном нашей страны, который родился и вырос в Грузии, является успешным спортсменом и тренером».