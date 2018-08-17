Грузинские борцы разозлили местных националистов российской формой

Члены молодежного движения «Моя страна оккупирована» в пятницу провели пикет в Тбилиси у здания Федерации борьбы Грузии, требуя наказания грузинских спортсменов, которые сфотографировались с российскими борцами в майках цветов флага России и портретом главного тренера сборной России Джамболата Тедеева.

Активисты пришли к зданию в майках, на которых написано «Россия — оккупант», они скандировали оскорбительные лозунги в адрес российского руководства и расклеивали стикеры антироссийского содержания, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Расклеивать стикеры на здания в Тбилиси запрещено, поэтому прибывшие на место полицейские заявили организаторам акции, что те за это будут оштрафованы, сообщила телекомпания «Рустави-2».

Сумма штрафа не уточняется, традиционно это около 100 лари (примерно 40 долларов).

Президент Федерации борьбы Грузии Гега Гегешидзе заявил что не видит никакого криминала в фотографировании в майках с портретом Тедеева.

По его словам, недавно Тедеев принял участии в решении вопроса передачи южноосетинской стороной Грузии тела грузина Арчила Татунашвили , погибшего в Южной Осетии. Как утверждают в Тбилиси, Татунашвили был зверски убит.

Гега Гегешидзе отметил, что «именно Джамболат Тедеев помог нам в этом вопросе (выдачи тела), но мы об этом нигде не говорили», сообщает телекомпания «Имеди».

«Тедеев — спортсмен, тренер и наш друг. Он нас уважает», — отметил президент грузинской федерации.

Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, главный тренер сборной Грузии по вольной борьбе Георгий Янтбелидзе оправдался за фото, на котором он и его подопечные сняты в футболках с изображением его российского коллеги Джамболата Тедеева на фоне цветов флага России.

Фото сначала попало в социальные сети, а потом в СМИ Грузии, вызвав и гневные отклики. Главный тренер сборной Грузии отметил, что снимок сделан в Дагестане на чемпионате Европы, а майки грузинскими спортсменами были надеты по просьбе организаторов.

По словам Георгия Янтбелидзе, Тедеев — его «друг», который «болеет за грузинских спортсменов». Он отметил, что «к политике этот снимок не имеет никакого отношения». Тедеев — уроженец Южной Осетии, которая тогда входила в состав Грузии как АО. В этой связи главный тренер сборной Грузии назвал Тедеева «сыном нашей страны, который родился и вырос в Грузии, является успешным спортсменом и тренером».