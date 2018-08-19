Фелпс рассказал о своей депрессии

Фелпс признался, что продолжает борьбу с депрессией

Легендарный американский пловец, 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс признался, что продолжает борьбу с депрессией.

«Знаете, две-три недели назад я перенес довольно страшный приступ депрессии. Это то, что будет продолжаться на протяжении моей жизни, но я все больше узнаю себя и понимаю, почему я переживаю это», — цитирует Фелпса CNN.

Пловец сказал, что обратился к терапии, после чего почувствовал себя лучше. После завершения карьеры в 2016 году Фелпс занялся повышением знаний людей о депрессии и других проблемах психического здоровья.

«Я хотел бы изменить ситуацию, хотел бы спасти жизнь, если смогу. Знаете, что это важнее, чем выиграть золотую медаль», — заключил Фелпс.

Он добавил, что мысль о возможном спасении человека мотивирует его каждый день.