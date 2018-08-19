Ещё
Фелпс рассказал о своей депрессии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фелпс признался, что продолжает борьбу с депрессией 

RT на русском 7 часов назад
Фото: Panoramic globallookpress.com
Легендарный американский пловец, 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс признался, что продолжает борьбу с депрессией.
«Знаете, две-три недели назад я перенес довольно страшный приступ депрессии. Это то, что будет продолжаться на протяжении моей жизни, но я все больше узнаю себя и понимаю, почему я переживаю это», — цитирует Фелпса CNN.
Пловец сказал, что обратился к терапии, после чего почувствовал себя лучше. После завершения карьеры в 2016 году Фелпс занялся повышением знаний людей о депрессии и других проблемах психического здоровья.
«Я хотел бы изменить ситуацию, хотел бы спасти жизнь, если смогу. Знаете, что это важнее, чем выиграть золотую медаль», — заключил Фелпс.
Он добавил, что мысль о возможном спасении человека мотивирует его каждый день.
Ранее российский пловец Климент Колесников заявил, что хочет превзойти достижения 23-кратного олимпийского чемпиона американца Майкла Фелпса.
RT на русском: последние новости
Скончалась двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Елена Шушунова Гимнастки Кошан и Росс признались в домогательствах со стороны бывшего врача сборной США Ефимова оценила своё выступление на ЧЕ по летним видам спорта
Комментарии1  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«А зад**ца певицы не мешала?»: жесткий ответ украинцу83
Кровавый бой: американец отправил Емельяненко в больницу25
Украинский игрок проявил неуважение к флагу РФ236
Российская фигуристка обескуражила интимными фото47
На глазах Кадырова: американец послал Емельяненко в больницу44
Видео
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
00:34
Отвернулся от флага России: украинец устроил скандал в ФНЛ
Футбол Статьи
00:34
Украинский игрок проявил неуважение к флагу РФ
Футбол
01:00
«Маленький террор»: фигуристок РФ убирают с вершины
Фигурное катание Статьи
00:37
Медведева ответила на обвинения в предательстве
Фигурное катание
00:48
«Так я зарабатываю на хлеб»: Емельяненко отправили в больницу
MMA Статьи
03:12
Российская фигуристка обескуражила интимными фото
Фигурное катание
00:58
Украинский футболист высказался про Крым
Футбол Прочее
00:42
Решена судьба Михаэля Шумахера
Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение