«Кристалл» стал чемпионом России по пляжному футболу

В чемпионате России по пляжному футболу определился новый чемпион страны. Им стал санкт-петербургский "Кристалл", который в финальном поединке обыграл саратовскую "Дельту". Матч завершился со счетом 4:1. Игра проходила на московском стадионе "Янтарь".

В составе триумфаторов забитыми голами отметились Кирилл Романов Дмитрий Шишин , а Маурисиньо стал автором дубля. В то же время у проигравших единственный гол забил Игор Матеус.