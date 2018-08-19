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«Кристалл» стал чемпионом России по пляжному футболу
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«Кристалл» стал чемпионом России по пляжному футболу 

Вести.Ru 14 часов назад
Фото: http://bsc-kristall.ru/
В чемпионате России по пляжному футболу определился новый чемпион страны. Им стал санкт-петербургский "Кристалл", который в финальном поединке обыграл саратовскую "Дельту". Матч завершился со счетом 4:1. Игра проходила на московском стадионе "Янтарь".
В составе триумфаторов забитыми голами отметились Кирилл Романов и Дмитрий Шишин, а Маурисиньо стал автором дубля. В то же время у проигравших единственный гол забил Игор Матеус.
Для "Кристалла" этот титул чемпиона стал четвертым. Он вошел в числе двух самых титулованных команд России, сравнявшись по этому показателю со столичным "Локомотивом". Отметим, что третье место досталось московскому "Спартаку", который в поединке за бронзу обыграл ЦСКА (4:1). Для спартаковцев эта медаль стала первой в истории клуба.
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