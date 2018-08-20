Светлана Хоркина сравнила жизнь в России и США

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, бывший депутат Госдумы и учредитель военно-патриотического движения «Юнармия» Светлана Хоркина в интервью порталу Sports.ru рассказала о преимуществах жизни в России.

«Я горжусь Россией. Наша военная промышленность и наука позволяют изобретать ракеты, которые обеспечивают нашу безопасность. Мы очень ценим свои ценности, особенно духовные и нравственные. Мы благодарны ветеранам за мир и обязаны передать его будущему поколению», — заявила Хоркина.

По словам олимпийской чемпионки, нельзя считать пытки в тюрьмах критерием оценки работы президента Владимира Путина . «В Гуантанамо (американской военной тюрьме — прим. »Ленты.ру» ) тоже людей страшно пытают. Вы не знаете, но в Америке сотни таких тюрем. В США вообще повсеместно афроамериканцев убивают на улицах и детей в школах взрывают», — отметила она.

Хоркина — двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях (1996, 2000) и девятикратная чемпионка мира. Спортивную карьеру завершила осенью 2004 года. 21 июля 2005 года родила в Лос-Анджелесе сына Святослава, позволив ему таким образом получить гражданство США. 2 декабря 2007 года избрана депутатом Государственной Думы V созыва.