«Верни призовые»: за допинг отнимут имущество 

Министерство спорта России планирует ужесточить меры по борьбе с нарушением антидопинговых правил. Ведомство прорабатывает идею лишения у спортсменов, тренеров, врачей и других специалистов, попавшихся на махинациях с допингом, доходов и имущества, полученных за достижения на соревнованиях.
Министерство спорта России намерено ужесточить меры по борьбе с нарушениями антидопиговых правил.
Как стало известно газете «Известия», ведомство уже готовит новые предложения.
В них рассматривается вопрос о возможном изъятии доходов и имущества, полученных за достижения на соревнованиях, у спортсменов, тренеров, врачей и других специалистов, которые попадутся на манипуляциях с запрещенными препаратами.
Также в Минспорта также намерены защитить тех, кто сообщит о нарушениях антидопинговых правил. К примеру, информаторов хотят огородить от неправомерного увольнения.
В пресс-службе министерства заявили, что разработанные предложения будут приниматься в установленном порядке в конце 2018 года.
В ведомстве добавили, что предложения по ужесточению наказаний за нарушение антидопинговых правил появились по итогам шестой сессии Конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, которая прошла в Париже в конце сентября 2017 года.
Подготовкой предложений занимается Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве.
Также рассматривается возможность прекращения финансирования региональных спортивных организаций за нарушение антидопинговых правил.
Предложения уже получили одобрительные отзывы от спортивных организаций. Президент Федераций прыжков в воду, синхронного плавания и водного поло Алексей Власенко считает, что подобные меры по борьбе с допингом необходимы.
«Я пока не видел документов Минспорта по этому вопросу, но очевидно, что подобные санкции вводить надо.
Нужно и дальше действовать в направлении искоренения даже самой мысли о том, что можно добиваться успехов с помощью запрещенных препаратов.
И инициатива Минспорта — еще один шаг к этому», — заявил Власенко.
Функционер надеется, что ужесточение закона поможет международному спортивному сообществу увидеть прогресс России в борьбе с допингом.
Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР), депутат Государственной думы Сергей Чепиков поддержал предложения министерства спорта.
«Инициатива хорошая — я вообще против любого употребления запрещенных препаратов. И в комитете по спорту и молодежной политике Госдумы ведется работа по формированию и выдвижению соответствующих законодательных актов, которые формализовали бы наказание за подобные нарушения.
Поэтому будем рассматривать инициативу Минспорта. Лично я за то, чтобы было как можно больше мер воздействия на тех, кто принимает допинг», — сказал Чепиков.
При этом двукратный олимпийский чемпион отметил, что наказание за нарушение правил должно быть максимально жестким. При этом не имеет значения, знал ли спортсмен о том, что он нарушает правила, или нет.
Идею о возможном лишении призовых высказал в начале 2017 года глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. Сейчас он тоже поддерживает предложение Минспорта.
«Инициатива является закономерным продолжением взятого ранее курса на борьбу с допингом в России. С точки зрения законодательных мер сделано уже многое. Россия — одна из немногих стран с наиболее прогрессивной нормативной базой, отражающей полную нетерпимость к допингу.
Вопрос усиления санкций в отношении спортсменов, употребляющих допинг, стоит на повестке уже длительное время. Ранее Госдумой были приняты поправки, устанавливающие уголовную ответственность тренеров, медицинского персонала и других специалистов. При этом сам спортсмен, употребивший запрещенные средства подвергается дисквалификации. В этой связи введение финансовых санкций является вполне оправданным.
Употребил допинг, нечестно получил место и призовые — верни.
Вопрос прекращения финансирования госорганами региональных спортивных организаций в случае, если они нарушают антидопинговые правила — дискуссионный. Нельзя применять принцип коллективной ответственности в спорте. Детско-юношеский спорт также не должен страдать по вине нечистоплотных спортсменов», — цитирует Дегтярева Sport24.
Закон об уголовной ответственности за склонение спортсменов к употреблению допинга был принят в конце 2016 года.
За склонение спортсмена тренером, врачом или другим специалистом к использованию запрещенных субстанций или методов будет наказываться штрафом в размере до 300 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет. Также суд может назначить наказание в виде лишения свободы сроком до одного года.