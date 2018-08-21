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Финляндия расследует домогательства спортсменов из РФ
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В Финляндии начали расследовать обвинение против российских спортсменов 

Деловая газета «Взгляд» 45 минут назад
Фото: Пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Р
Полиция Финляндии начала расследовать обвинение в домогательствах, выдвинутое местной спортсменкой против российских атлетов, сообщило министерство образования и культуры страны со ссылкой на письмо министра по делам Европы, культуры и спорта Сампо Терхо.
Трехо написал письмо министру образования Португалии Тьягу Брандау Родригешу.
«В письме Терхо выражает надежду на сотрудничество в борьбе с сексуальными домогательствами. Он хотел бы, чтобы к этому вопросу отнеслись со всей серьезностью, и подчеркнул важность кооперации властей. В письме он отмечает, что финская полиция начала расследование этого случая и работает во взаимодействии с португальской стороной», — передает ТАСС сообщение министерства.
По словам Терхо, в Финляндии действует принцип нулевой терпимости к домогательствам в спорте.
Напомним, в июле сообщалось, что во время студенческих Игр в Португалии спортсмены из волейбольной команды Дагестанского госуниверситета якобы пытались изнасиловать финскую волейболистку; россияне отрицают обвинения, утверждая, что плачущую девушку наоборот пытались утешить.
В конфликте разбиралась местная полиция, никто наказан не был. Однако финская сторона требует провести расследование, так как якобы была попытка изнасилования.
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