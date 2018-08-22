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Вьетнам опротестовал выступление Забелинской
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Вьетнам опротестовал выступление велогонщицы Забелинской 

Деловая газета «Взгляд» 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Велогонщица Ольга Забелинская не смогла выйти на старт групповой шоссейной велогонки на Азиатских играх в Индонезии из-за протеста Федерации велоспорта Вьетнама на выступление спортсменки за команду Узбекистана.
Как рассказала сама Забелинская, она должна была участвовать в гонке, но в последний момент была исключена из состава узбекской команды из-за протеста команды Вьетнама.
«Никто, кроме Вьетнама, не имел ничего против моего участия в этой гонке. А вьетнамцы еще хотели взять к себе в союзники Таиланд, но тот в конечном итоге снял все претензии в отношении меня», — передает ТАСС слова велогонщицы.
Забелинская отметила, что руководство команды Узбекистана делает все возможное, чтобы спортсменка смогла выступить в гонке на время 24 августа.
Ранее стало известно, что серебряный и двукратный бронзовый призер Олимпиад 2012 и 2016 годов по велогонкам на шоссе россиянка Ольга Забелинская написала заявление в Международный союз велосипедистов, чтобы сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Узбекистана.
При этом Федерация велоспорта России собралась отказать медалистке ОИ в смене гражданства.
Напомним, 7 августа Забелинская объяснила смену гражданства.
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