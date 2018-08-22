Вьетнам опротестовал выступление Забелинской

Вьетнам опротестовал выступление велогонщицы Забелинской

Велогонщица Ольга Забелинская не смогла выйти на старт групповой шоссейной велогонки на Азиатских играх в Индонезии из-за протеста Федерации велоспорта Вьетнама на выступление спортсменки за команду Узбекистана.

Как рассказала сама Забелинская, она должна была участвовать в гонке, но в последний момент была исключена из состава узбекской команды из-за протеста команды Вьетнама.

«Никто, кроме Вьетнама, не имел ничего против моего участия в этой гонке. А вьетнамцы еще хотели взять к себе в союзники Таиланд, но тот в конечном итоге снял все претензии в отношении меня», — передает ТАСС слова велогонщицы.

Забелинская отметила, что руководство команды Узбекистана делает все возможное, чтобы спортсменка смогла выступить в гонке на время 24 августа.

Ранее стало известно, что серебряный и двукратный бронзовый призер Олимпиад 2012 и 2016 годов по велогонкам на шоссе россиянка Ольга Забелинская написала заявление в Международный союз велосипедистов, чтобы сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Узбекистана.

При этом Федерация велоспорта России собралась отказать медалистке ОИ в смене гражданства.

Напомним, 7 августа Забелинская объяснила смену гражданства.