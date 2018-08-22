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Названы самые богатые спортсменки мира
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Названы самые богатые спортсменки мира 

Lenta.ru 7 часов назад
Фото: Scott Stuart / Globallookpress.com
Журнал Forbes опубликовал на сайте рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок за 2018 год.
Лидером стала теннисистка Серена Уильямс. Ее заработок оценили в 18,1 миллиона долларов. Со второго по шестое место расположились другие теннисистки, такие как Каролин Возняцки (13 миллионов), Слоун Стивенс (11,2 миллиона), Гарбинье Мугуруса (11 миллионов), Мария Шарапова (10,5 миллиона) и Винус Уильямс (10,2 миллиона).
В топ-10 попали только две представительницы других видов спорта. На седьмом месте оказалась бадминтонистка Пусарла Венката Синдху с доходом в 8,5 миллиона, на девятом месте — гонщица Даника Патрик, заработавшая 7,5 миллиона.
Уильямс третий год подряд становится самой богатой спортсменкой мира.
В марте 2018-го теннисистка возобновила выступления после 13-месячного перерыва в связи с рождением дочери. В данный момент бывшая первая ракетка мира занимает 26-е место в рейтинге WTA. После возвращения на корт она дошла до финала Уимблдона-2018, где уступила немке Анжелике Кербер. Всего в активе Уильямс 23 победы в турнирах серии «Большого шлема» в одиночном разряде.
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