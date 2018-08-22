Названы самые богатые спортсменки мира

Журнал Forbes опубликовал на сайте рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок за 2018 год.

В топ-10 попали только две представительницы других видов спорта. На седьмом месте оказалась бадминтонистка Пусарла Венката Синдху с доходом в 8,5 миллиона, на девятом месте — гонщица Даника Патрик , заработавшая 7,5 миллиона.

Уильямс третий год подряд становится самой богатой спортсменкой мира.