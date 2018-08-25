Умерла Валентина Растворова

Умерла олимпийская чемпионка по фехтованию Валентина Растворова

Олимпийская чемпионка в фехтовании на рапирах Валентина Растворова скончалась на 86 году жизни. О смерти знаменитой спортсменки сообщила ее дочь Елена Гришина

Дочь Валентины Растворовой написала о кончине чемпионки Олимпийских игр 1960 и пятикратной чемпионки мира. Причины смерти Валентины Ксенофонтовны пока неизвестны.

На Играх в Риме Валентина Растворова стала чемпионкой в командном турнире. Также она выиграла серебро в фехтовании на рапирах. В 1964 году на Играх в Токио Растворова завоевала серебро в командных соревнованиях.