В Испании скончался велогонщик Хавьер Очоа

Выигравший один из этапов «Тур де Франс» на заре своей карьеры в 2001 году спортсмен попал в страшное ДТП. Его брат-близнец погиб, а сам Хавьер провёл 65 дней в коме. Сумев заново научиться ездить на велосипеде, испанец выиграл две золотые медали на Паралимпийских играх. Проходящая в эти дни многодневная гонка «Вуэльта Испании» началась с минуты молчания в память об Очоа.

Первый этап «Вуэльты Испании», прошедший в Малаге 25 августа, начался с минуты молчания. Участники супермногодневки почтили память испанского велогонщика Хавьера Очоа, скончавшегося накануне в возрасте 43 лет после продолжительной болезни. Его регалии и титулы не были столь многочисленны, как у многих спортсменов, которые ближайшие три недели будут покорять Пиренейские горы. Однако судьба погибшего гонщика была невероятно тяжёлой и одновременно вдохновляющей.

Хавьер Очоа родился в Стране Басков в 1974 году вместе с братом-близнецом Рикардо. Они были неразлучные в юности и вместе решили заняться велоспортом. Добившись некоторого успеха на любительском уровне, они перешли в профессионалы. Начав карьеру в разных командах, в 2000 году братья оказались вместе в Kelme, имевшей лицензию для выступлений в супермногодневках.

Братья Очоа не были в то время звёздами велоспорта — их спортивная карьера только начиналась. В 2000 году Рикардо стал 42-м на «Джиро-д’Италия», а Хавьеру выпал шанс выступить на «Тур де Франс», о чём мечтает каждый шоссейный велогонщик. Хотя от него не ждали серьёзных результатов, после той многодневки Хавьер Очоа проснулся знаменитым. Это произошло благодаря невероятной победе на десятом этапе, о которой любители велоспорта помнят до сих пор.

Десятый этап включал в себя сверхсложное восхождение на Хаутакам. Гонщикам предстояло преодолеть 15-километровый подъём со средним градиентом 7,2%. В тот день была холодная погода и лил дождь, и немногие отважились вырваться из пелотона. Но Очоа рискнул и сумел нарастить девятиминутный отрыв по ходу заезда. Хотя ближе к финишу силы покинули его, испанец выиграл 42 секунды у самого Лэнса Армстронга, который в тот год собирался выиграть свой второй из семи титулов на «Тур де Франс» (позднее американец был лишён их всех из-за допинга). Очоа завершил многодневку 13-м в общей классификации.

Повторить свой успех Хавьеру было не суждено. 15 февраля 2001 года с ним и его братом произошла трагедия — во время тренировки на юге Испании их сбила машина. Рикардо погиб мгновенно, а Хавьер впал в кому, получив сразу несколько повреждений. Четыре его позвонка были расплющены, лёгкое было проткнуто и часть его пришлось удалить, был повреждён нерв бедра… Очоа даже лишился голосовой связки, из-за чего никогда больше не мог громко говорить.

65 дней Хавьер провёл в больнице без сознания. Врачи убеждали его родителей в необходимости отключить систему жизнеобеспечения — они не верили, что велогонщик вернётся с того света. Родные не пошли на такой шаг, хотя даже они не надеялись на благоприятный исход. Когда Рикардо был похоронен на кладбище в Баркальдо, рядом с ним было зарезервировано место для могилы брата.

Когда Хавьер очнулся, ему пришлось заново учиться читать и писать. Он не мог выполнять множество простых повседневных действий. Однако выживший спортсмен твёрдо решил, что не уйдёт из велоспорта. Очоа переквалифицировался в паралимпийского гонщика и уже в 2004 году вышел на старт Паралимпийских игр в Афинах. Испанец одержал победу на шоссе и стал вторым в трековой гонке преследования. Спустя четыре года Очоа вновь выиграл паралимпийское золото и серебро. В интервью гонщик жаловался, что маршруты для паралимпийцев состоят из гладких участков, и ему из-за этого скучно — ведь в душе он так и остался покорителем горных вершин.

Стоит отметить, что сбивший братьев Очоа водитель, профессор Университета Малаги Себастьян Фернандес , не понёс серьёзного наказания. Суд признал его виновным в непредумышленном убийстве и оштрафовал на €1800, а также на год лишил прав.

Через год после Паралимпиады в Пекине Очоа завершил спортивную карьеру и поселился в городке Алаурин-де-ла-Торре на юге Испании вместе со своми родителями. Через эти места иногда проходит маршрут «Вуэльты Испании», и паралимпийский чемпион любил в это время встречаться со старыми знакомыми и наблюдать за гонками. В последнее время его здоровье ухудшилось, а головные боли, возникшие после аварии, усилились. В этом году участники «Вуэльты» вновь должны были проехать недалеко от дома Очоа, но ему не хватило трёх дней, чтобы дождаться этого момента.