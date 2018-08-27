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Ефимова рассказала о плюсах тренировок в США
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Ефимова рассказала о разнице между тренировками в России и США 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Трёхкратная призёрка Олимпийских игр по плаванию россиянка Юлия Ефимова поделилась мнением о различиях в тренировочных процессах в России и США.
«В США солнце, открытый бассейн, весело, и тренеры дают позитив. Вроде ты профессиональный спортсмен, но всё делаешь с пофигизмом и удовольствием. Там приходят в бассейн не пинками под зад, в отличие от России. У нас все грустные: приходят туда, где всё серое и всё плохо. И так очень тяжело, а ещё и тренироваться надо», — цитирует спортсменку Sport24.
Также она считает, что в США на многое влияют командные тренировки.
«У нас один тренер занимается максимум с тремя спортсменами, а там командная система — человек по 70 вместе плывут. Можешь иногда прийти уставшим, но только увидишь, что кто-то тебя обгоняет — начинаешь заводиться и работать», — добавила Ефимова.
Ранее Ефимова не исключила проблем с допуском российских спортсменов до ОИ-2020.
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