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Медведев назначил Сидоркевича замминистра спорта РФ
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Медведев назначил Игоря Сидоркевича замминистра спорта РФ 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Игоря Сидоркевича заместителем министра спорта РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на сайте кабмина.
"Назначить Сидоркевича Игоря Михайловича заместителем министра спорта Российской Федерации", — говорится в документе.
Ранее Сидоркевич занимал должность начальника главного управления Военной полиции Минобороны РФ. Он — чемпион Европы и мира по самбо. Сидоркевич с 1993 года возглавляет Федерацию дзюдо Санкт-Петербурга, а также является вице— президентом Федерации дзюдо России.
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