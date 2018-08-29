Медведев назначил Сидоркевича замминистра спорта РФ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Игоря Сидоркевича заместителем министра спорта РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на сайте кабмина.
"Назначить Сидоркевича Игоря Михайловича заместителем министра спорта Российской Федерации", — говорится в документе.
Ранее Сидоркевич занимал должность начальника главного управления Военной полиции Минобороны РФ. Он — чемпион Европы и мира по самбо. Сидоркевич с 1993 года возглавляет Федерацию дзюдо Санкт-Петербурга, а также является вице— президентом Федерации дзюдо России.