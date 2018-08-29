Медведев назначил Сидоркевича замминистра спорта РФ

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Забелинская не допущена до участия в Азиатских играх по решению Олимпийского совета Азии

Женская сборная России стала чемпионом мира по мини- футболу среди студентов

Две пары из России выступят в финале ЧМ в Аргентине в категории "сценическое танго"