Вальверде выиграл восьмой этап «Вуэльты»

Испанец Вальверде победил на восьмом этапе веломногодневки «Вуэльта»

Испанский велогонщик Алехандро Вальверде из команды Movistar одержал победу на восьмом этапе престижной шоссейной многодневной гонки "Вуэльта Испании". Этап стартовал в Линаресе, а финишировал в Альмадене.

Дистанцию 195,1 км он преодолел за 4 часа 35 минут 54 секунды. Вторым финишировал словак Петер Саган из Bora-Hansgrohe, третье место занял голландец Данни ван Поппел (Lotto NL — Jumbo), оба спортсмена показали одно время с победителем.

Лидерство в общем зачете сохранил француз Руди Молар (Groupama-FDJ), его время составляет 31 час 20 минут 34 секунды. Второе место занимает Вальверде (+37 секунд). Третьим идет немец Эммануэль Бухман (Bora-Hansgrohe) с отставанием в 48 секунд.

Россиянин Ильнур Закарин , представляющий команду "Катюша-Альпецин", проиграл на этапе победителю 1 минуту 32 секунды (91-е место) и опустился в общем зачете на 37-ю позицию (+12.10). Его соотечественник и партнер по команде Павел Кочетков в общем зачете расположился на 36-м месте (+12.06).

Девятый этап пройдет в воскресенье между городами Талавера-де-ла-Рейна и Ла-Коватилья. Его протяженность составит 200,8 км.

"Вуэльта", которая является третьим и заключительным Гранд-туром сезона, проходит в 73-й раз. Финиш многодневки пройдет в Мадриде 16 сентября.