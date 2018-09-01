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Вальверде выиграл восьмой этап «Вуэльты»
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Испанец Вальверде победил на восьмом этапе веломногодневки «Вуэльта» 

ТАСС + ещё 7 14 часов назад
Фото: © AP/Peter Dejong
Испанский велогонщик Алехандро Вальверде из команды Movistar одержал победу на восьмом этапе престижной шоссейной многодневной гонки "Вуэльта Испании". Этап стартовал в Линаресе, а финишировал в Альмадене.
Дистанцию 195,1 км он преодолел за 4 часа 35 минут 54 секунды. Вторым финишировал словак Петер Саган из Bora-Hansgrohe, третье место занял голландец Данни ван Поппел (Lotto NL — Jumbo), оба спортсмена показали одно время с победителем.
Лидерство в общем зачете сохранил француз Руди Молар (Groupama-FDJ), его время составляет 31 час 20 минут 34 секунды. Второе место занимает Вальверде (+37 секунд). Третьим идет немец Эммануэль Бухман (Bora-Hansgrohe) с отставанием в 48 секунд.
Россиянин Ильнур Закарин, представляющий команду "Катюша-Альпецин", проиграл на этапе победителю 1 минуту 32 секунды (91-е место) и опустился в общем зачете на 37-ю позицию (+12.10). Его соотечественник и партнер по команде Павел Кочетков в общем зачете расположился на 36-м месте (+12.06).
Девятый этап пройдет в воскресенье между городами Талавера-де-ла-Рейна и Ла-Коватилья. Его протяженность составит 200,8 км.
"Вуэльта", которая является третьим и заключительным Гранд-туром сезона, проходит в 73-й раз. Финиш многодневки пройдет в Мадриде 16 сентября.
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