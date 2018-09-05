Росгвардия получила полномочия по охране глав российских регионов

В законе говорится, что решение по обеспечению безопасности главы региона будет принимать лично президент. Охрана губернаторов будет осуществляться на договорной основе, а получаемые росгвардейцами по этим договорам средства направят в федеральный бюджет.

Как ранее рассказывал первый замдиректора Росгвардии Сергей Меликов , цель закона — создать механизм распределения полномочий по охране губернаторов вместе с ФСО МВД . Еще до принятия законопроекта Меликов отмечал, что Росгвардия активно взаимодействует по этому вопросу с коллегами из других силовых ведомств. По его словам, Федеральная служба охраны не занимается обеспечением безопасности региональных чиновников, если на это нет специального указания президента.

В конце 2017 года другой замдиректора Росгвардии, Сергей Лебедев , во время представления законопроекта в Госдуме отмечал, что 16 центров в составе Росгвардии в 17 регионах России уже осуществляют охрану губернаторов. По его словам, эти центры переданы в состав войск нацгвардии из МВД.