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Росгвардия получила полномочия по охране глав российских регионов
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Росгвардия получила полномочия по охране глав российских регионов 

Российская Газета + ещё 16 2 часа назад
Фото: Российская Газета
В законе говорится, что решение по обеспечению безопасности главы региона будет принимать лично президент. Охрана губернаторов будет осуществляться на договорной основе, а получаемые росгвардейцами по этим договорам средства направят в федеральный бюджет.
Как ранее рассказывал первый замдиректора Росгвардии Сергей Меликов, цель закона — создать механизм распределения полномочий по охране губернаторов вместе с ФСО и МВД. Еще до принятия законопроекта Меликов отмечал, что Росгвардия активно взаимодействует по этому вопросу с коллегами из других силовых ведомств. По его словам, Федеральная служба охраны не занимается обеспечением безопасности региональных чиновников, если на это нет специального указания президента.
В конце 2017 года другой замдиректора Росгвардии, Сергей Лебедев, во время представления законопроекта в Госдуме отмечал, что 16 центров в составе Росгвардии в 17 регионах России уже осуществляют охрану губернаторов. По его словам, эти центры переданы в состав войск нацгвардии из МВД.
Напомним, Росгвардия была создана 5 апреля 2016 года на базе внутренних войск МВД. Одновременно были ликвидированы ФСКН и Федеральная миграционная служба, их функции передали МВД. Росгвардии поручена борьба с терроризмом и организованной преступностью, охрана важных государственных объектов и спецгрузов, содействие ФСБ в охране госграницы. Росгвардейцы также стали контролировать частную охранную деятельность и оборот оружия. В состав нового ведомства из МВД также перешли спецподразделения СОБР и ОМОН, лицензионно-разрешительная служба, вневедомственная охрана и все авиаподразделения.
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