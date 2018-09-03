Ещё
Жительница Ульяновска обвиняет росгвардейцев в избиении ее сына, страдающего ДЦП
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жительница Ульяновска обвиняет росгвардейцев в избиении ее сына, страдающего ДЦП 

Вести.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Вести.Ru
СМИ обнародовали подробности инцидента с участием несовершеннолетнего юноши и сотрудников Росгвардии, произошедшего 30 июля этого года в Ульяновске.
По данным правоохранителей, в тот день к ним поступил сигнал об автомобиле Nissan Qashqai без номеров, водитель которого создал аварийную ситуацию. Преследование нарушителя начал экипаж вневедомственной охраны, один из сотрудников которой снимал происходящее на камеру мобильно телефона.
На записи, сделанной стражем порядка, можно наблюдать, что кроссовер перемещался по трамвайным путям, тротуарам и пытался скрыться от росгвардейцев.
В итоге водитель Nissan не справился с управлением и врезался в дерево, после чего предпринял неудачную попытку сбежать, но был задержан.
Через некоторое время на месте ДТП появилась мать 14-летнего Андрея, находившегося за рулем Qashqai, принадлежавшего родительнице. Она обвинила сотрудников правоохранительных органов в том, что они причинили вред ее ребенку, который, как выяснилось, страдает ДЦП и болеет астмой.
Женщина возмутилась тем, что к ее сыну применили физическую силу, не дали позвонить родителям и удерживали в служебном автомобиле.
В ходе обследования врачи обнаружили у молодого человека ушиб грудной клетки, ушиб области левого плечевого сустава, ушиб и ссадину левого колена, а также — носовое кровотечение. Происхождение этих травм доподлинно не установлено и может являться следствием попадания в аварию.
В ГИБДД прекратили дело об административном правонарушении в связи с «недостижением физическим лицом на момент ДТП возраста, предусмотренного для привлечения к административной ответственности».
Служебная проверка, проведенная Росгвардией по инициативе матери юного нарушителя — Ольги П., не выявила ничего противозаконного в действиях сотрудников ведомства.
Известно, что в настоящее время она обратилась с жалобой в Следственный комитет.
Вести.Ru: последние новости
Вуэльта. Девятый горный этап снова сменил лидера гонки Индонезия намерена стать хозяйкой Олимпийских игр-2032 Аршавин сыграет против "Зенита"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Итальянец забил фантастический гол с лета2
Он победил рак5
Аршавин сыграет против «Зенита»
В России забит самый позорный автогол в мире71
Федерер нанес величайший удар в истории5
Видео
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
00:45
Федерер нанес величайший удар в истории
Теннис
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«От меня ждут результата»: ученица Тутберидзе покорила Австрию
Фигурное катание Статьи
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
00:36
Жребий брошен: что ждет «Зенит» и «Спартак» в Лиге Европы
Футбол Статьи
06:47
Почему Домрачева уехала из России
Биатлон
02:37
«Ненавижу играть против нее»
Теннис Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение