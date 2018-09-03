Жительница Ульяновска обвиняет росгвардейцев в избиении ее сына, страдающего ДЦП

СМИ обнародовали подробности инцидента с участием несовершеннолетнего юноши и сотрудников Росгвардии, произошедшего 30 июля этого года в Ульяновске.

По данным правоохранителей, в тот день к ним поступил сигнал об автомобиле Nissan Qashqai без номеров, водитель которого создал аварийную ситуацию. Преследование нарушителя начал экипаж вневедомственной охраны, один из сотрудников которой снимал происходящее на камеру мобильно телефона.

На записи, сделанной стражем порядка, можно наблюдать, что кроссовер перемещался по трамвайным путям, тротуарам и пытался скрыться от росгвардейцев.

В итоге водитель Nissan не справился с управлением и врезался в дерево, после чего предпринял неудачную попытку сбежать, но был задержан.

Через некоторое время на месте ДТП появилась мать 14-летнего Андрея, находившегося за рулем Qashqai, принадлежавшего родительнице. Она обвинила сотрудников правоохранительных органов в том, что они причинили вред ее ребенку, который, как выяснилось, страдает ДЦП и болеет астмой.

Женщина возмутилась тем, что к ее сыну применили физическую силу, не дали позвонить родителям и удерживали в служебном автомобиле.

В ходе обследования врачи обнаружили у молодого человека ушиб грудной клетки, ушиб области левого плечевого сустава, ушиб и ссадину левого колена, а также — носовое кровотечение. Происхождение этих травм доподлинно не установлено и может являться следствием попадания в аварию.

ГИБДД прекратили дело об административном правонарушении в связи с «недостижением физическим лицом на момент ДТП возраста, предусмотренного для привлечения к административной ответственности».

Служебная проверка, проведенная Росгвардией по инициативе матери юного нарушителя — Ольги П., не выявила ничего противозаконного в действиях сотрудников ведомства.