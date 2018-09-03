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Анализы атлетов подтвердили опасность спорта
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Доказана смертельная опасность спорта 

Дни.ру + ещё 5 16 часов назад
Фото: globallookpress.com
Ученые Университета Британской Колумбии выяснили, каким страшным заболеваниям подвержены спортсмены. Для этого они проанализировали данные о 798 атлетах.
Респонденты были старше 35 лет и занимались минимум три раза в неделю средней и высокой физической активностью. Добровольцы ответили на вопросы о здоровье, семейных болезнях и занятиях спортом.
Также участникам исследования измерили кровяное давление и провели коронарную ангиографию. В итоге, у 94 человек выявили признаки сердечно-сосудистых заболеваний, а у десяти — тяжелые нарушения функций коронарной артерии без проявлений симптомов, передает MedicalXpress.
Это подтвердило теорию о том, что у людей, подвергающихся постоянным нагрузкам, увеличивается риск преждевременной смерти. Таким образом, несмотря на то, физическая активность помогает профилактике рака и депрессии, чрезмерные нагрузки могут нанести серьезный вред здоровью.
Ранее ученые из Амстердамского свободного университета провели исследование и пришли к тревожным выводам. Оказалось, что представители сильного пола, занятые физическим трудом, умирают значительно раньше тех, кто имеет низкую активность на работе. Тренировки идут на пользу только тем мужчинам, которые занимаются спортом в свободное от работы время.
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