Двукратную олимпийскую чемпионку парализовало

Чемпионка ОИ оказалась прикована к инвалидному креслу

Двукратная олимпийская чемпионка по велотреку немка Кристина Фогель оказалась прикована к инвалидному креслу после травмы, полученной на тренировке, сообщает «Газета.ру»

27-летняя Фогель рассказала издание Der Spiegel, что больше не может ходить. При этом немка призналась, что ей повезло, что она вообще жива.

«Я всегда думаю, что чем скорее вы примете новую ситуацию, тем лучше вы справитесь с ней», — сказала она.

Фогель рассказала, что после травмы она могла быть парализована с шеи, однако ее руки полностью действующие.

«На первых рентгеновских снимках мой позвоночник выглядит как складной стол IKEA. Я не хотела, чтобы люди видели меня с такими травмами», — призналась спортсменка.

26 июня Кристина Фогель получила травму спины: во время тренировки она столкнулась с другим велогонщиком. Девушка была срочно эвакуирована вертолетом в берлинскую клинику, где ей провели операцию на позвоночнике.