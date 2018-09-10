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ЧМ по художественной гимнастике стартует в Софии
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Чемпионат мира по художественной гимнастике стартует в Софии 

ТАСС + ещё 2 9 часов назад
Фото: © Егор Алеев/ТАСС
Очередной чемпионат мира по художественной гимнастике стартует в понедельник в столице Болгарии Софии. Этот турнир станет квалификационным на Олимпийские игры — 2020 в Токио.
Болгария принимает чемпионат мира по художественной гимнастике в третий раз. В 1969 и 1987 году соревнования проходили в Варне.
Ранее на домашних мировых первенствах болгарские гимнастки неизменно занимали первые места в неофициальном медальном зачете. В 1969 году они завоевали четыре золотых, шесть серебряных и одну бронзовую награду; сборная СССР заняла тогда второе место (2-4-2). В 1987 году болгарки выиграли пять золотых, пять серебряных и 2 бронзовые медали. У сборной Советского Союза — три золотых, две серебряных и три бронзовых награды.
На ЧМ-2018, который завершится 16 сентября, будет разыграно девять комплектов наград. В индивидуальной программе определятся победители в личном и командном многоборье, а также в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой. В групповых упражнениях будут разыграны медали в многоборье, по итогам финалов в упражнениях с пятью обручами, а также с тремя мячами и двумя скакалками.
В индивидуальной программе Россия будет представлена тремя спортсменками. Арина Аверина в квалификации будет выполнять все четыре вида, Дина Аверина — упражнения с обручем, мячом и булавами, а Александра Солдатова — упражнения с обручем, мячом и лентой. В групповых упражнениях сборная России будет выступать в следующем составе: Анастасия Татарева, Мария Толкачева, Мария Кравцова, Ксения Полякова, Евгения Леванова и Анастасия Шишмакова.
Чемпионат мира в Софии станет первым квалификационным стартом на Игры-2020 в Токио. Олимпийские лицензии получат сборные, которые займут призовые места по итогам группового многоборья. На следующем мировом первенстве, которое пройдет в 2019 году в Баку, олимпийские путевки получат первые 16 гимнасток по итогам индивидуального многоборья, а также пять команд в групповых упражнениях.
На ЧМ-2017 российским гимнасткам не было равных
Предыдущий чемпионат мира проходил в 2017 году в итальянском Пезаро. То мировое первенство стало дебютным для сестер Авериных, однако этот факт не помешал им завоевать все золото соревнований. Дина первенствовала в многоборье, а также в упражнениях с обручем и булавами (также она была второй в упражнениях с мячом и лентой). Арина первенствовала в упражнениях с мячом и лентой (также она заняла второе место в многоборье и упражнениях с обручем, третье — с булавами).
В групповых упражнениях за Россию выступали Татарева, Толкачева, Кравцова, Полякова, Леванова и Анастасия Близнюк. Они выиграли золото в многоборье, а также в упражнениях с тремя мячами и двумя скакалками. В упражнениях с пятью обручами россиянки были вторыми.
В неофициальном медальном зачете сборная России заняла первое место (7-5-1), второе место заняла команда Италии (1-0-0), третьими были японки (0-1-3). Сборная Болгарии стала четвертой (0-1-2).
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