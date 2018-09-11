Известный глянец назвал спортсмена года

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Российский пловец Рылов признан спортсменом года по версии GQ 

RT на русском 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Российский пловец Евгений Рылов назван спортсменом года по версии журнала GQ.
Об этом сообщает официальный сайт журнала.
«Мы живём в эпоху великих пловцов: Александр Попов­, Иан Торп и Майкл Фелпс по очереди переписывали историю этого спорта. После сухой серии из 14 лет без побед Евгени­й Рылов вернул Россию в элиту миро­вого ­плавания», — говорится в издании.
На чемпионате Европы по водным видам спорта в Глазго россиянин завоевал четыре награды. Он выиграл две золотые и две серебряные медали.
В 2017 году на чемпионате мира в венгерском Будапеште он принёс мужской российской сборной первую за 14 лет золотую медаль по плаванию.
В голосовании он обошёл таких спортсменов как Хабиб Нурмагомедов, Фёдо Смолов, Никита Гусев и Александр Зверев.
Ранее сообщалось, что форвард сборной России по футболу Дзюба стал человеком года по версии GQ.
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