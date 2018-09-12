Российские пятиборцы провалились на ЧМ

Члены сборной России по современному пятиборью впервые в истории не смогли выйти в финал Чемпионата мира в личном первенстве, сообщает ТАСС.
Отечественные спортсмены Кирилл Беляков, Александр Савкин, Сергей Баранов, Александр Лифанов не вошли в число 36 атлетов, которые квалифицировались в решающую стадию соревнований, проходящих в Мехико.
В квалификации пятиборцы соревнуются в трех дисциплинах (фехтование, плавание, лазер-ран). Беляков, который является серебряным призером чемпионата мира в эстафете и чемпионом Европы в смешанной эстафете, набрал 1090 очков и занял 14-е место в группе А.
Такой результат стал антирекордом для российской сборной. Отметим, что олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира в личном первенстве Александр Лесун пропускает мировое первенство по решению тренерского штаба.