Российские пятиборцы провалились на ЧМ

Российские пятиборцы впервые в истории не вышли в финал ЧМ

Члены сборной России по современному пятиборью впервые в истории не смогли выйти в финал Чемпионата мира в личном первенстве, сообщает ТАСС

В квалификации пятиборцы соревнуются в трех дисциплинах (фехтование, плавание, лазер-ран). Беляков, который является серебряным призером чемпионата мира в эстафете и чемпионом Европы в смешанной эстафете, набрал 1090 очков и занял 14-е место в группе А.