«Надо в позу вставать, а я кулаком бью!» Русские девчонки опять круче всех

Как бороться с российской художественной гимнастикой? Да никак. Просто это новый триумф России на чемпионате мира!

Российская художественная гимнастика — эталон того, каким должен быть успешный вид спорта в стране. Уникальная работа Ирины Винер подарила стране большое количество чемпионок, а мотивация у нашего прославленного тренера, очевидно, остаётся на высочайшем уровне. Новое поколение российских гимнасток уже доказало, что готово продолжать победные традиции своих предшественниц. Старт чемпионата мира в Болгарии получился триумфальным для сборной России. Наши девчонки снова всех порвали.

Если бы не квота…

Как и во многих индивидуальных видах спорта, в художественной гимнастике для того, чтобы бороться за медали, надо сначала пройти квалификацию. В первый соревновательный день разыгрывались призовые места в упражнениях с обручем и мячом. Нашу страну представляли сёстры-близняшки Дина и Арина Аверины, а также Александра Солдатова . Россиянки уверенно прошли отбор в финал, ожидаемо заняв все три первых места в обеих дисциплинах. В упражнениях с обручем лучшей стала Арина Аверина, а в упражнениях с мячом первенствовала Солдатова. Дина Аверина везде была второй и немного притаилась.

К большому сожалению, в художественной гимнастике существует такое понятие как максимальная квота, которая позволяет выставлять в финал соревнований на чемпионате мира лишь по два представителя от страны. Это оставило Солдатову в стороне от борьбы за медали в упражнениях с обручем, а Арину Аверину — в упражнениях с мячом. Впереди был финал, где нервы всегда на пределе. Это нам с дивана легко рассуждать о том, что наши девчонки фавориты и должны на классе выигрывать чемпионаты мира и Олимпиады. Надо понимать, что даже находясь в статусе мировых звёзд они должны доказывать всё здесь и сейчас. И они доказали.

Эмоции Дины

Арина Аверина, выигравшая квалификацию в упражнениях с обручем, не смогла повторить столь успешное выступление в финале. За сложность программы она получила 10,700 балла, что на 0,7 балла меньше, чем было в отборе. Арина стала в итоге третьей, пропустив вперёд израильтянку Линой Ашрам. Она не скрывала некоторого расстройства, но обещала всё исправить в многоборье.

А вот её сестра Дина вышла из тени квалификации и выдала отменный перфоманс! В концовке выступления она сумела-таки поймать обруч, который намеревался улететь куда-то за пределы ковра. Но всё закончилось хорошо. В порыве эмоций Дина начала стучать по ковру ещё до того, как встала и поприветствовала зрителей.

«Я не могу себя отучить от этого. Меня всегда переполняют эмоции! Я то кулаком бью по ковру, то ещё что-то делаю. Ариша мне говорит, чтобы я сначала хоть встала в позу и постояла три секундочки, а потом уже радуйся. А я не могу сдерживаться», — с улыбкой на лице призналась Дина после выступления.

Солдатова восхитила зрителей

Дина Аверина выиграла и соревнования с мячом, хотя и там риск уронить снаряд в концовке был велик. Оценка 20,300 балла позволяла рассчитывать на победу, но всё было далеко не так очевидно. На площадку вышла Александра Солдатова и, как сначала показалось, выдала идеальное выступление. Более того, оно было настолько эмоциональным и проникновенным, что зрители пришли в полнейший восторг.

Было ощущение, что мы увидели выступление новой чемпионки мира. Однако оценка судей для Солдатовой была на одну десятую ниже, чем у Дины. Несправедливость? Нет. На самом деле Александра просто немного не попала в музыку и не успела выполнить один из элементов. Как потом отметила Ирина Винер, этот элемент стоил 0,4 балла. То есть, если бы Солдатова успела сделать всё от и до, то получила бы сумасшедшую оценку и титул чемпионки. Но для нашей гимнастки и серебро стало отличным результатом. Александра пропустила прошлый чемпионат мира из-за тяжёлой травмы, долго восстанавливалась и сейчас показала, что способна на очень многое.

«Просто то, что я сейчас нахожусь здесь, уже большое счастье. Когда я выхожу на выступление, у меня бегут мурашки по коже. Для меня главное — это выступать для зрителей и просто кайфовать от каждого момента на чемпионате мира», — резюмировала Солдатова.

Гордость Винер

Ирина Винер — максималистка. После выступления наших девушек она призналась, что никогда не бывает на 100 процентов довольна выступлением своих подопечных. Однако и гордости от того, что сделали сёстры Аверины и Александра Солдатова, она не скрывала. Они — её «дети», а детей надо иногда похвалить, а иногда и пожурить. Сегодня на чемпионате мира в Софии состоятся квалификация в упражнениях с булавами и лентой у первой группы спортсменок, а финал соревнований уже пройдёт в четверг. И почему-то есть подозрение, что золотых медалей у сборной России прибавится.