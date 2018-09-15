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Ефимову назвали «пельмениной»
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Ефимовой предлагали миллион рублей за ужиной и назвали «пельмениной» 

Газета.Ru + ещё 8 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Пятикратная чемпионка мира и трехкратный призер Олимпийских игр, пловчиха Юлия Ефимова призналась, что однажды ей поступило предложение о свидании за один миллион рублей, сообщает "Советский спорт".
"Мне предлагали такое в России. Один миллион рублей за ужин. И эти деньги можно отдать на благотворительность. Я не пошла. Времени не было. Ну и страшно. Хотя мне обещали, что там даже охрана будет. Но это меня и пугает!" — отметила Юлия.
Кроме того, спортсменка рассказала и о самом забавном эпитете, которым ее одарил один из поклонников.
"Парни чаще боятся. Или думают: "Вот, звезда, не ответит, даже не буду пробовать". Но помню, как-то давно мне написали в инстаграме и назвали меня "пельмениной". Оказалось, что он был дома один. И для него это было самое вкусное и желанное блюдо", — призналась чемпионка.
Ранее Ефимова назвала США "своим домом".
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