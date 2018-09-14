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Умер Валентин Чайкин
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Умер Валентин Чайкин 

Рамблер + ещё 8 13 часов назад
Фото: herzenlib.ru
Заслуженный тренер РСФСР, конькобежец Валентин Чайкин скончался на 94-м году жизни. Об этом сообщается на сайте администрации Кирова.
Спортсмен родился в Кирове в 1925 году. В родном городе он работал токарем на заводе, а затем окончил авиационный техникум. В 1948-1956 годах Чайкин входил в спортивное общество «Крылья Советов» и участвовал в международных соревнованиях.
В 1952 году побил мировой рекорд на чемпионате СССР: он пробежал на коньках дистанцию в 1500 метров за 2.12,9.
В 1956-м спортсмен перешёл на тренерско-преподавательскую работу. Чайкин подготовил двух мастеров спорта международного класса, 17 мастеров спорта СССР, 18 кандидатов в мастера спорта и десятки спортсменов с первым разрядом.
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