Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке

Солдатова завоевала золотую медаль чемпионата мира в финале упражнений с лентой, набрав 18,600 балла — на 1,300 балла меньше, чем ее результат в квалификации.

«Она не сделала половину элементов в финале. И если будет завтра так же делать, то сниму ее с соревнований. Да, несмотря на медаль», — заявила Винер-Усманова.

Он добавила, что утром гимнастка выступила с лентой блестяще, а вечером — более скованно.