Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке 

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), тренер Ирина Винер-Усманова пригрозила снять с соревнований чемпионку Александру Солдатову. Об этом сообщает «Р-Спорт».
Солдатова завоевала золотую медаль чемпионата мира в финале упражнений с лентой, набрав 18,600 балла — на 1,300 балла меньше, чем ее результат в квалификации.
«Она не сделала половину элементов в финале. И если будет завтра так же делать, то сниму ее с соревнований. Да, несмотря на медаль», — заявила Винер-Усманова.
Он добавила, что утром гимнастка выступила с лентой блестяще, а вечером — более скованно.
Финал чемпионата мира в индивидуальном многоборье состоится 14 сентября. Ранее на этом ЧМ россиянки получили командное «золото», а Дина Аверина завоевала три личных.