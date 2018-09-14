Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту

Бракованная лента, предоставленная организаторами чемпионата мира по художественной гимнастике в Болгарии, помешала действовавшей чемпионке Арине Авериной защитить свой титул в упражнениях с лентой, где она в результате даже не пробилась в финал, не попав заодно и в финал многоборья.

Скандал случился на чемпионате мира по художественной гимнастике в болгарской Софии во время соревнований в ленте. Действующей чемпионке мира в этом виде Арине Авериной организаторы предоставили некачественный запасной инвентарь, из-за чего спортсменка получила низкую оценку и не смогла квалифицироваться в финал.

После окончания соревнований тренер сборной России и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова рассказала о ситуации с бракованной запасной лентой, предоставленной Арине Авериной организаторами.

«Ситуация нетривиальная. В регламенте на этот счет ничего нет. И поэтому так и ничего не могли решить. Конечно, организаторы обязаны проверять предметы очень внимательно. Ведь точно так же мог расколоться обруч. Считаю, что в правила нужно внести поправки, предусматривающие такие случаи, — рассказала тренер «Советскому Спорту».

— Но это не сыграло никакой роли ни для самой Арины, ни для команды. Ведь даже то, что она не попала в индивидуальное многоборье, решилось не в упражнении с лентой».

Арина Аверина, одна из лучших российских и мировых гимнасток, допустила в квалификационных соревнованиях упражнений с лентой на чемпионате мира в Болгарии две грубых ошибки.

Сначала на ленте россиянки завязался узел, из-за чего ей пришлось воспользоваться запасным инвентарем, предоставляемым организаторами. Однако во время броска вторая лента отцепилась от карабина, и в результате Аверина вынуждена была использовать за одно выступление уже третий предмет.

Выступление Арины было оценено судьями всего в 13,800 балла, чего оказалось абсолютно недостаточно для попадания в финал соревнований, а также в решающую стадию индивидуального многоборья, где Россию представят сестра-близнец Арины Дина Аверина , а также Александра Солдатова

20-летняя Солдатова и стала победительницей чемпионата мира в упражнениях с лентой, хотя сразу после своей победы подверглась жесткой критике со стороны наставницы.

«Саша утром выступила с лентой блестяще, что дало ей возможность попасть в многоборье. Вечером ленту сделала более скованно, но даже это дало ей возможность выиграть золото, — цитирует Винер-Усманову «Р-Спорт».

— Она не сделала половину элементов в финале. И если будет завтра так же делать, то сниму ее с соревнований. Да, несмотря на медаль».

Сама спортсменка была довольна своим золотом, хотя и выглядела после соревнований уставшей и опустошенной.

«Естественно, безумная радость, но и опустошение. Во мне сейчас кипит столько эмоций, что даже сложно их как-то передать, — рассказала Александра.

— Выступать утром и вечером, плюс достаточно сложная комбинация для меня, там совсем другой настрой, там и эмоции, и чувства, и любовь, и страдание, и радость, все вместе, поэтому отдаю себя всю. И сейчас готова просто упасть и настраиваться на завтра».

Позже оттаяла и Винер-Усманова, отметившая, что ее подопечная достигла отличного результата, и больше не поднимавшая вопрос о возможном снятии с финала в многоборье.

«Что касается Александры Солдатовой, то она сделала свою работу потрясающе. Стала чемпионкой мира и попала в многоборье», — подчеркнула главный тренер сборной страны и президент федерации.

Главной героиней мирового форума на данный момент является Дина Аверина, выигравшая личные соревнования в трех из четырех дисциплин, а также завоевавшая золото в составе сборной России в командном турнире.

«Ощущение радости, спасибо всем огромное за поддержку, очень помогает, но я особо не радуюсь, потому что надо уже настраиваться на завтра. Радость отложим. Если говорить об оценках, то все справедливо, — цитирует спортсменку «Р-Спорт».