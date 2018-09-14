Губерниев рассказал о тесной связи с Кабаевой

Дмитрий Губерниев дал откровенное интервью. Спортивный комментатор рассказал о том, что его связывает с прославленной гимнасткой Алиной Кабаевой.

Дмитрий Губерниев признался, что знаком с Алиной Кабаевой ровно 20 лет.

"С того момента, как она выиграла Всемирные юношеские игры. Удивительная спортсменка. Как она была человеком достойным, так и продолжает им оставаться. Как мы с ней тепло общались, так и продолжаем, независимо от ее статуса", — отметил комментатор.

Он рассказал, что Кабаева приглашает его на многие мероприятия. К примеру, он " с удовольствием" принимает участие в ее фестивале "Алина", а еще они вместе открывали центр гимнастики имени Алины Кабаевой в Цхинвале.

"Я горжусь, что мы общаемся. У меня есть ее телефон, у нее — мой. Мы на связи", — сообщил Губерниев.

К слову, комментатор сказал, что связь у него с Кабаевой тесная, однако они не друзья.

"Это громко сказано, наверное. Но тесно общаемся", — цитирует Дмитрия Губерниева Sports.ru.

Отношения у комментаторы и бывшей гимнастки такие, что, по его признанию, Дмитрий может называть ее и Алиночкой, и Алиной, и Маратовной.

"Она настоящая звезда спорта. Она ничуть не изменилась. Как была достойной, так и остается. Я ей просто восхищаюсь. Она большой молодец", — похвалил экс-гимнастку комментатор.

При этом личную жизнь Алины Кабаевой Дмитрий Губерниев тактично обсуждать отказался. "Личная жизнь на то и является личной жизнью, чтобы в нее не лезли другие. Меня не интересует личная жизнь Алины Кабаевой", — заявил Губерниев.