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Путин поздравил трех российских гимнасток
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Путин поздравил трех российских гимнасток с золотом чемпионата мира в Болгарии 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин поздравил российских гимнасток Александру Солдатову, Дину и Арину Авериных, занявших первое место в командных соревнованиях на чемпионате мира по художественной гимнастике в Болгарии. Глава государства также отметил победу Солдатовой в упражнениях с лентой, говорится в телеграммах, опубликованных в пятницу на сайте Кремля.
"Поздравляю вашу замечательную, сплоченную команду с новым триумфом на чемпионате мира в Болгарии. Вы много и усердно трудились, чтобы одержать эту яркую, красивую победу, уверенно превзошли своих соперниц в артистизме и мастерстве, заслуженно заняли высшую ступень пьедестала почета", — говорится в сообщении.
"Уверен, Ваше яркое, победное выступление в упражнениях с лентой надолго запомнится многочисленным болельщикам отточенной техникой, гармонией и красотой", — отметил президент в поздравлении Солдатовой с индивидуальной золотой медалью.
Александра Солдатова выиграла в четверг соревнования в упражнениях с лентой. Второй стала итальянка Милена Балдассарри. Бронзу выиграла израильтянка Линой Ашрам. В тот же день российская команда в составе Александры Солдатовой, Дины и Арины Авериных завоевали золото в командных соревнованиях. Второе место заняло болгарская команда, третье — сборная Израиля.
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