«Бог любит нас»: Винер-Усманова отправила Россию на Олимпиаду

Сборная России по художественной гимнастике завоевала очередное золото на чемпионате мира в Болгарии, добыв олимпийскую лицензию для участия в Играх-2020 в Токио. Главный тренер российской команды Ирина Винер-Усманова заявила, что довольна своими подопечными, которые выполнили программу «без сучка и задоринки».

Евгения Леванова, 15 сентября в Софии прошел очередной соревновательный день в рамках чемпионата мира по художественной гимнастике. В групповом многоборье российские гимнастки одержали победу и завоевали золотые медали. В роли триумфаторов мирового первенства выступили Мария Кравцова Ксения Полякова , Анастасия Шишмакова, Анастасия Татарева , а также Мария Толкачева. Общий результат россиянок по итогам упражнений с пятью обручами, тремя мячами и двумя скакалками составил 46,300 балла. Второе место заняли спортсменки из Италии — 44,825 балла, а тройку лидеров замкнули болгарские гимнастки, набрав 42,050 балла.

Для сборной России на мировом первенстве в столице Болгарии эта медаль стала уже 11-й по счету. За день до окончания соревнований подопечные Ирины Винер-Усмановой завоевали семь золотых, одну серебряную и три бронзовые награды.

Как отметила сама Винер-Усманова, сборная России «выполнила задачу-максимум, завоевав три медали в олимпийских видах».

К слову, именно сегодняшняя победа позволила россиянам получить лицензию для участия в Олимпиаде, которая пройдет летом 2020 года в Токио. По словам Винер-Усмановой, ее команда на этом первенстве является самой сильной и заслуженно завоевала очередные медали.

«Полгода назад у нас была другая команда, которая не могла выполнять столь сложные упражнения, но за прошедшее лето мы сумели сделать всю необходимую сложность, хотя это было трудно и даже на разминке сегодня много не получалось.

Но бог любит сильных, и он сегодня воздал должное нашим трудам, программа была сделана достаточно чисто, можно сказать, хорошо, у нашей команды было все, что должно быть в групповых упражнениях — и выразительность, и стабильность, и чистота, не было никаких провалов и остановок», — цитирует ТАСС главного тренера сборной России по художественной гимнастике.

Кроме того, Винер-Усманова поблагодарила за триумфальное выступление не только спортсменок, но и остальных работников сборной, включая врачей, тренеров, хореографов и массажистов. Также 70-летняя специалистка подчеркнула, что у ее команды стояла весьма сложная программа, которую ее подопечные выполнили отлично.

«Сегодня я довольна. Сегодня девочки показали максимум того, что должны были показать. Они почти все сделали без ошибок. Выполнили очень сложную программу без помарок, без сучка и задоринки. Они делали все очень выразительно, очень чисто, с большим апломбом. Выполнили все сложнейшие элементы, образ показали в каждом упражнении.

Ведь у нас в обручах очень сложная музыка: и медленная часть романтическая, и сильная часть с очень сложными элементами рискованными, и «Ода радости» Бетховена — это непростая музыка, которую нужно показать, со сложнейшими элементами, перебросками. Потом опять минор такой, и нежностью заканчивается, женственностью.

Четыре образа создать за 2,5 минуты — это нелегко при такой трудности. А скакалки и мячи — это дискотечная музыка, ритмичная, они должны были зажечь. Это совершенно две разные, противоположные музыки, которые они сумели выполнить, и их заслуженно оценили, и они выиграли первое место с очень большим отрывом. На самом деле в групповых упражнениях такой отрыв бывает нечасто», — отметила Винер-Усманова в эфире ОКР.

Сами же спортсменки уже смотрят «в завтрашний день» и настраиваются на новые победы. Так, Анастасия Шишмакова, поблагодарив болельщиков за поддержку, выразила намерение успешно выступить на финише чемпионата мира.

«Завтра для нас будет новый день. Когда сходишь с пьедестала, то все начинается с нуля, и мы попытаемся в воскресенье снова подняться на высоту. Будем выступать с новыми силами и эмоциями. Перед выходом на ковер с нами в том числе работают психологи, которые помогают настраиваться, а во время выступления наши болельщики тоже помогают, потому что они самые лучшие», — сказала она.

Министр спорта России Павел Колобков , который на данный момент целиком сосредоточен на восстановлении членства Российского антидопингового агентства (РУСАДА) во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA), не смог оставить успех гимнасток без внимания и заявил, что команда Винер-Усмановой «показала высочайший уровень и класс».

«Когда смотришь, как выступают наши девочки, захватывает дух. Понимаешь, что это совершенство. Пообщались с Ириной Александровной Винер, эти успехи даются очень тяжело, столько труда вложено. Когда выступают наши спортсменки, виден класс, виден уровень. Большие молодцы и сестры Дина и Арина Аверины, и Александра Солдатова, а команда сегодня потрясающе выступила: настолько синхронно, столько эмоций. Понятно, что они сейчас лучшие», — приводит слова министра «РИА Новости».

К слову о сестрах Авериных: днем ранее, 14 сентября российские гимнастки добились успеха в личном многоборье. Дина завоевала свое восьмое золото в карьере, а ее сестра Арина довольствовалась бронзой. При этом победительница посвятила свой триумф именно родной сестре.

«Чувствую радость и усталость. Я действительно очень рада, потому что сама пообещала Арише, что завоюю эту золотую медаль для нее и подарю ей. Если бы не ее поддержка, я, боюсь, не вышла бы выступать», — сказала она.

Успех Дины Авериной отметила и Ирина Винер-Усманова, которая подчеркнула, что за упражнения с лентой переживала больше всего.

«Дина — большой молодец, упражнения с лентой она на соревнованиях в Болгарии еще не делала, нам пришлось ее серьезно настраивать. Было нелегко, но она справилась. Она действительно допустила в самом конце программы ошибку, но при таком преимуществе, с такой сложностью программы она ничего не потеряла. Более того, Аверина выполнила все сложные элементы, хотя и могла дать себе возможность чуть-чуть расслабиться», — сказала тренер.

16 сентября в Софии будут разыграны оставшиеся два комплекта медалей.