Россиянок оставили без медалей

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Российские гимнастки остались без медалей в упражнении с 5 обручами на ЧМ 

Чемпионат.com 2 часа назад
Сборная России стала только четвёртой в групповых упражнениях с пятью обручами на чемпионате мира по художественной гимнастике в Софии. Победу одержали гимнастки из Болгарии, вторыми стали японки, а замкнули тройку призёров представительницы Италии.
Сборную России в Софии представляют олимпийские чемпионки Анастасия Татарева и Мария Толкачёва, а также Мария Кравцова, Ксения Полякова, Евгения Леванова и Анастасия Шишмакова.
Накануне сборная России одержала победу в групповом многоборье и завоевала лицензию для участия в Олимпийских играх-2020 в Токио.
Художественная гимнастика. Чемпионат мира. София, Болгария Групповые упражнения с пятью обручами 1. Болгария — 23,300. 2. Япония — 22,800. 3. Италия — 22,550. 4. Россия — 20,325.
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