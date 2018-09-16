Россиянок оставили без медалей

Российские гимнастки остались без медалей в упражнении с 5 обручами на ЧМ

Сборная России стала только четвёртой в групповых упражнениях с пятью обручами на чемпионате мира по художественной гимнастике в Софии. Победу одержали гимнастки из Болгарии, вторыми стали японки, а замкнули тройку призёров представительницы Италии.

Накануне сборная России одержала победу в групповом многоборье и завоевала лицензию для участия в Олимпийских играх-2020 в Токио.

Художественная гимнастика. Чемпионат мира. София, Болгария Групповые упражнения с пятью обручами 1. Болгария — 23,300. 2. Япония — 22,800. 3. Италия — 22,550. 4. Россия — 20,325.