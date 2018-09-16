Россиянки стали лучшими в мире

Сборная России выиграла медальный зачет на ЧМ по художественной гимнастике

Сборная России выиграла семь золотых медалей на чемпионате мира по художественной гимнастике в Болгарии и уверенно заняла первое место в общем медальном зачете соревнований, сообщает ТАСС

В копилке подопечных Ирины Винер-Усмановой семь золотых, две серебряные и три бронзовые медали.

Второе место в общем зачете заняла сборная Италии с одним золотом, двумя серебряными и тремя бронзовыми наградами.