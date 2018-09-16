Ещё
Россиянки стали лучшими в мире
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сборная России выиграла медальный зачет на ЧМ по художественной гимнастике 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Сборная России выиграла семь золотых медалей на чемпионате мира по художественной гимнастике в Болгарии и уверенно заняла первое место в общем медальном зачете соревнований, сообщает ТАСС.
В копилке подопечных Ирины Винер-Усмановой семь золотых, две серебряные и три бронзовые медали.
Второе место в общем зачете заняла сборная Италии с одним золотом, двумя серебряными и тремя бронзовыми наградами.
Отметим, что россиянки победили во всех индивидуальных дисциплинах. Дина Аверина выиграла четыре золота, став чемпионкой мира в личном многоборье, а также в упражнениях с обручем, мячом и булавами. Александра Солдатова победила в упражнениях с лентой. Также Дина и Арина Аверины и Солдатова выиграли золото в командном первенстве.
Газета.Ru: последние новости
Винер хочет снять Солдатову с многоборья на ЧМ по художественной гимнастике "Российских шпионов" подозревают в атаке на WADA Пловчиха Ефимова назвала США "своим домом"
Комментарии7
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тутберидзе сделала громкое заявление о подопечной3
«Звезду» российского футбола избили на улице8
Загитова ответила Медведевой67
Россиянок оставили без медалей26
«Спартак» шокировал исходом матча с «Ахматом»5
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение