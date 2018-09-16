Россиянки стали лучшими в мире

Сборная России выиграла семь золотых медалей на чемпионате мира по художественной гимнастике в Болгарии и уверенно заняла первое место в общем медальном зачете соревнований, сообщает ТАСС.
В копилке подопечных Ирины Винер-Усмановой семь золотых, две серебряные и три бронзовые медали.
Второе место в общем зачете заняла сборная Италии с одним золотом, двумя серебряными и тремя бронзовыми наградами.
Отметим, что россиянки победили во всех индивидуальных дисциплинах. Дина Аверина выиграла четыре золота, став чемпионкой мира в личном многоборье, а также в упражнениях с обручем, мячом и булавами. Александра Солдатова победила в упражнениях с лентой. Также Дина и Арина Аверины и Солдатова выиграли золото в командном первенстве.