Гимнастка обвинила бывшего любовника в мошенничестве

Бывшая российская гимнастка Дарья Кондакова, завершившая карьеру в 2012 году, сообщила, что подала в суд на директора компании по пошиву одежды SPSM, с которой у неё раньше были отношения. По словам Кондаковой, они встречались на протяжении трёх лет. Бывшая спортсменка вложила свои средства в компанию и просила гимнасток сборной России в рекламе фирмы.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Кондаковой
«Мы подали заявление о привлечении к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ на директора фирмы одежды SPSM. Так же мы готовим иски от имени гимнасток сборной России, которые просили убрать фото с рекламы этой фирмы и получили отказ от директора.
Наши отношения длились с 2014-2017 года. Фирму придумывали вместе примерно в сентябре 2015… Я постоянно работала на своём поприще и часто была на сборах и мастер классах. Откладывала деньги на квартиру. В конце 2015 он упросил вложить эти деньги в свою фирму, обещал мне увеличить мои сбережения и купить квартиру общую. Я сомневалась, но так как дело шло к свадьбе, я дала согласие. После первых поступлений я просила гимнасток сборной сделать фото в этой одежде и начала раскручивать бренд на начальной стадии. Никто из топовых гимнасток не стал бы его рекламировать, если бы не моя связь с ними и место работы в сборной. Отношения не сложились, в 2017 году я ушла от него. Он обещал вернуть деньги, кормил «завтраками»…
Девочки, хочу обратиться ко всем Вам, не совершайте моих ошибок, не доверяйте и не обеспечивайте мужчин, которые этого не ценят!», — написала Кондакова в своём «инстаграме».