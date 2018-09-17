Ещё
Гимнастка обвинила бывшего любовника в мошенничестве
Далее:
Читайте также:
Ещё

Знаменитая российская гимнастка обвинила бывшего любовника в мошенничестве 

Чемпионат.com + ещё 4 8 часов назад
Фото: @kondakdaria
Бывшая российская гимнастка Дарья Кондакова, завершившая карьеру в 2012 году, сообщила, что подала в суд на директора компании по пошиву одежды SPSM, с которой у неё раньше были отношения. По словам Кондаковой, они встречались на протяжении трёх лет. Бывшая спортсменка вложила свои средства в компанию и просила гимнасток сборной России в рекламе фирмы.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Кондаковой
«Мы подали заявление о привлечении к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ на директора фирмы одежды SPSM. Так же мы готовим иски от имени гимнасток сборной России, которые просили убрать фото с рекламы этой фирмы и получили отказ от директора.
Наши отношения длились с 2014-2017 года. Фирму придумывали вместе примерно в сентябре 2015… Я постоянно работала на своём поприще и часто была на сборах и мастер классах. Откладывала деньги на квартиру. В конце 2015 он упросил вложить эти деньги в свою фирму, обещал мне увеличить мои сбережения и купить квартиру общую. Я сомневалась, но так как дело шло к свадьбе, я дала согласие. После первых поступлений я просила гимнасток сборной сделать фото в этой одежде и начала раскручивать бренд на начальной стадии. Никто из топовых гимнасток не стал бы его рекламировать, если бы не моя связь с ними и место работы в сборной. Отношения не сложились, в 2017 году я ушла от него. Он обещал вернуть деньги, кормил «завтраками»…
Девочки, хочу обратиться ко всем Вам, не совершайте моих ошибок, не доверяйте и не обеспечивайте мужчин, которые этого не ценят!», — написала Кондакова в своём «инстаграме».
Чемпионат.com: последние новости
Солдатова выиграла ЧМ по художественной гимнастике-2018 в упражнении с лентой Российские гимнастки остались без медалей в упражнении с 5 обручами на ЧМ Мы против всех. Так кто красивее – русские гимнастки или все остальные?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тутберидзе высказалась о «сбежавшей» Медведевой19
Загитова ответила Медведевой74
Серена Уильямс продолжила истерику53
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа23
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке28
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
05:38
Серена Уильямс продолжила истерику
Теннис
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:03
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам
Футбол
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
07:49
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа
Фигурное катание
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение