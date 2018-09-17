Знаменитая российская гимнастка обвинила бывшего любовника в мошенничестве

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Кондаковой

Публикация от Daria Kondakova (@kondakdaria) 14 Сен 2018 в 7:48 PDT

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